مدير فني مميز.. نجم الزمالك السابق: اختيار بيسيرو «مناسب» لتصحيح أوضاع الفريق

أكد نادر السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرًا فنيًّا للفريق يُعد اختيارًا مناسبًا في الوقت الحالي، خاصة في ظل الحاجة إلى تصحيح الأوضاع واستعادة التوازن.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها السيد لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك، حيث أشاد بالخبرة الكبيرة التي يتمتع بها بيسيرو، مشيرًا إلى أدائه المتميز مع منتخب نيجيريا في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف السيد: "بيسيرو مدير فني قدير، وقد قدم أداءً قويًّا مع نيجيريا. كما أن وجود أيمن عبدالعزيز بجانبه يُعد اختيارًا موفقًا، حيث سيكون داعمًا كبيرًا للمدير الفني خلال الفترة المقبلة".

وتابع نجم الزمالك السابق حديثه مؤكدًا أن اللاعبين يتحملون جزءًا كبيرًا من المسؤولية في المرحلة المقبلة، قائلًا: "الأمر لا يعتمد فقط على المدير الفني، بل هناك دور كبير على اللاعبين. الفوز على بتروجت سيكون خطوة مهمة لمواصلة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم".

وأوضح السيد أن أيمن عبدالعزيز يتمتع بدراية كبيرة بقدرات لاعبي الفريق، مما يمكنه من توظيفهم في مراكزهم الصحيحة، وهو ما سيسهم في تسهيل مهمة بيسيرو خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها نادي الزمالك لتحسين أداء الفريق واستعادة مكانته التنافسية في البطولات المحلية والقارية.