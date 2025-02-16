فضيحة مراهنات تهز نادي دمياط: رئيس النادي يتهم 13 لاعبًا بالتلاعب في المباريات|تفاصيل

اتهم محمد أبو جنبة، رئيس نادي دمياط، 13 لاعبًا من فريقه بالمشاركة في عمليات مراهنات بهدف التلاعب بنتائج المباريات خلال الفترة الأخيرة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها عبر برنامج "الكابتن" مع الإعلامي أحمد حسن على قناة "dmc".

وأطلق أبو جنبة نداءً عاجلًا لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، قائلًا: "أوجه نداءً واضحًا لمعالي الوزير أشرف صبحي، وأطالبه بإنقاذ الكرة المصرية في أسرع وقت". وأضاف: "الكرة المصرية في حالة يرثى لها، وهناك موقع على جوجل يحرض اللاعبين على تدمير الأندية وإنهاء الرياضة في مصر".

وأوضح رئيس نادي دمياط أن الفريق بدأ الموسم بنتائج إيجابية، لكنه تفاجأ بتورط أحد اللاعبين في المراهنات عبر موقع إلكتروني، حيث ربح اللاعب 40 ألف جنيه. وتابع: "بعد ذلك، اكتشفنا أن عدد اللاعبين المتورطين وصل إلى 13 لاعبًا".

وأشار أبو جنبة إلى أن الفريق كان يؤدي بشكل جيد في المباريات حتى الدقائق الأخيرة، حيث يحدث تغيير مفاجئ في مجرى اللعبة، إما عن طريق احتساب ركلة جزاء أو الشجار مع الحكم. وقال: "علمت أن اللاعب الذي يتم طرده يحصل على 15 ألف جنيه. أنا رئيس نادي منذ 16 عامًا، ولم أسمع بمثل هذه الأمور من قبل".

وتابع قائلًا: "في بعض الأحيان أرى لاعبًا يمسك الكرة بيده عمدًا، وآخر يتسبب في منح ركلات جزاء، بل إن بعض اللاعبين يمررون الكرة للخصم لتسجيل الأهداف، ويبدو أنهم سعداء بالخسارة".

وأكد أبو جنبة أنه أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة، وتحدث مع هاني أبو ريدة، مطالبًا بإنقاذ الكرة المصرية من هذا الدمار. كما أبلغ محمد المشطا، رئيس اتحاد الكرة السابق، بالوضع قائلًا: "نحن في حالة دمار، ولدي لاعب في مباراة واحدة ربح 120 ألف جنيه من المراهنات. معظم اللاعبين متورطون مع هذا الموقع، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم".

واختتم أبو جنبة تصريحاته بالإعلان عن نيته التوجه إلى المحامي العام اليوم، مؤكدًا أنه قام بتسجيل 20 لاعبًا من الناشئين بسبب عدم ثقته في نزاهة اللاعبين الحاليين. وقال: "لا أعرف من الصادق في الفريق، حتى لو خسرنا بأي نتيجة".