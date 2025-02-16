الزمالك يستعين بصفقاته الجديدة أمام بتروجيت.. وحازم إمام وميدو يقودان صفقة بيسيرو للنادي

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل تعاقد نادي الزمالك مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي منصب المدير الفني للفريق، وذلك بفضل جهود كبيرة من الثنائي حازم إمام وأحمد حسام "ميدو". وأوضح هشام خلال برنامجه "بلس 90" على قناة "النهار" أن ميدو لعب دورًا محوريًا في المفاوضات، مما يجعله يستحق التقدير، إلى جانب حازم إمام الذي ساهم في حسم التعاقد.

وأعرب هشام عن أمنيته بأن يعتمد مجلس إدارة الزمالك على حازم إمام وميدو في وقت مبكر لحل الأزمات التي يواجهها النادي، مؤكدًا أن تعاونهما كان يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في تجاوز التحديات.

وأشار هشام إلى أن المدرب الجديد بيسيرو سيتولى قيادة الفريق في المباراة المقبلة أمام بتروجت، لكنه توقع أن يكون المساعد أيمن عبدالعزيز أكثر تأثيرًا على اللاعبين في هذه المرحلة، نظرًا لخبرته السابقة معهم. ومع ذلك، أكد بيسيرو على تحمله المسؤولية كاملة، بغض النظر عن نتائج الفريق في المباريات القادمة.

وفيما يتعلق بالتشكيل، كشف هشام أن الزمالك سيعتمد على بعض الصفقات الجديدة في مواجهة بتروجت، حيث سيشارك كل من الجفالي وصلاح الدين مصدق، مما يعزز خيارات الفريق الفنية ويمنحه دفعة قوية.

يُذكر أن نادي الزمالك يمر بمرحلة انتقالية في ظل التغييرات الفنية والإدارية الأخيرة، ويسعى لتقديم أداء قوي تحت قيادة بيسيرو، الذي يتمتع بخبرة واسعة في الكرة العربية والإفريقية. وتترقب الجماهير الزملكاوية أن يساهم المدرب الجديد في إعادة الفريق إلى مساره الصحيح وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.

ختامًا، يبقى نجاح بيسيرو مع الزمالك مرهونًا بمدى تعاون الإدارة والجهاز الفني، بالإضافة إلى قدرة الفريق على التأقلم سريعًا مع فلسفته التكتيكية، خاصة مع دخول الصفقات الجديدة في التشكيل الأساسي، مما قد يمنح الفريق إضافة قوية في المواجهات القادمة.