قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلالة مختلفة.. النجم التركي «جان يامان» يقوم بجولة سياحية في الأهرامات|شاهد
«لو عايز أي شخص عزيز عليك يقلع عن التدخين» .. ردّد هذا الدعاء
تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
تحذير حازم.. اجتماع ثلاثي في ميونيخ لنزع نووي كوريا الشمالية «بالكامل»
الأهلي يكشف أسباب تقليص سعة الاستاد من 90 إلى 42 ألف متفرج
اختبار طبي يحسم موقف بن شرقي من لقاء القمة
دون مبالغة.. إعلامي: الخطيب أصبح أعظم رئيس في تاريخ النادي الأهلي
وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي التعاون الاستراتيجي بين البلدين
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة هذا الأسبوع
العشري: زيارة وفد الجامعة العربية للعريش تؤكد التعاون لدعم غزة
انتبه.. هذه الأمراض تؤثر على جهاز المناعة بشكل كبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يستعين بصفقاته الجديدة أمام بتروجيت.. وحازم إمام وميدو يقودان صفقة بيسيرو للنادي

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل تعاقد نادي الزمالك مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي منصب المدير الفني للفريق، وذلك بفضل جهود كبيرة من الثنائي حازم إمام وأحمد حسام "ميدو". وأوضح هشام خلال برنامجه "بلس 90" على قناة "النهار" أن ميدو لعب دورًا محوريًا في المفاوضات، مما يجعله يستحق التقدير، إلى جانب حازم إمام الذي ساهم في حسم التعاقد.

وأعرب هشام عن أمنيته بأن يعتمد مجلس إدارة الزمالك على حازم إمام وميدو في وقت مبكر لحل الأزمات التي يواجهها النادي، مؤكدًا أن تعاونهما كان يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في تجاوز التحديات.

وأشار هشام إلى أن المدرب الجديد بيسيرو سيتولى قيادة الفريق في المباراة المقبلة أمام بتروجت، لكنه توقع أن يكون المساعد أيمن عبدالعزيز أكثر تأثيرًا على اللاعبين في هذه المرحلة، نظرًا لخبرته السابقة معهم. ومع ذلك، أكد بيسيرو على تحمله المسؤولية كاملة، بغض النظر عن نتائج الفريق في المباريات القادمة.

وفيما يتعلق بالتشكيل، كشف هشام أن الزمالك سيعتمد على بعض الصفقات الجديدة في مواجهة بتروجت، حيث سيشارك كل من الجفالي وصلاح الدين مصدق، مما يعزز خيارات الفريق الفنية ويمنحه دفعة قوية.

يُذكر أن نادي الزمالك يمر بمرحلة انتقالية في ظل التغييرات الفنية والإدارية الأخيرة، ويسعى لتقديم أداء قوي تحت قيادة بيسيرو، الذي يتمتع بخبرة واسعة في الكرة العربية والإفريقية. وتترقب الجماهير الزملكاوية أن يساهم المدرب الجديد في إعادة الفريق إلى مساره الصحيح وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.

ختامًا، يبقى نجاح بيسيرو مع الزمالك مرهونًا بمدى تعاون الإدارة والجهاز الفني، بالإضافة إلى قدرة الفريق على التأقلم سريعًا مع فلسفته التكتيكية، خاصة مع دخول الصفقات الجديدة في التشكيل الأساسي، مما قد يمنح الفريق إضافة قوية في المواجهات القادمة.

ميدو نادي الزمالك جروس حازم امام الدورى الممتاز الدورى المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سفاح الإسكندرية

مكنتش ليلة حمراء .. سفاح الإسكندرية يعترف بجرائمه ويكشف الأسباب

محمود الخطيب

تحدث عنه شوبير وأقرّه مرتضى منصور.. تفاصيل مرض محمود الخطيب

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

سقوط امطار

أمطار 48 ساعة | بيان مهم من الأرصاد

الخطيب رئيس الأهلي

اشتباه في ذبحة صدرية .. الأهلي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

سمير فرج

سمير فرج: الرئيس السيسي رفض عرضا أمريكيا بتولي مصر إدارة غزة مقابل 3 مليارات دولار

الطقس في مصر

لا تنخدعوا بالأجواء الدافئة.. الأرصاد: موجة أمطار قادمة والاستقرار مؤقت

عصام الحضري

يشارك في المراهنات .. الحضري يعلن مفاجأة مدوية بشأن نجم الزمالك

ترشيحاتنا

محمد الشناوى

الأهلي يجهز حملة إعلانية لـ محمد الشناوي ضمن عقده الجديد

الاسماعيلي

أسامة خليل يهاجم إدارة الإسماعيلي: عماد سليمان اختيار غير موفق ورحيل أبو جريشة تأخر

حسين لبيب وأحمد سليمان يحضرون عقد قران ابنة الناقد الرياضي جمال العاصي | صور

حسين لبيب وأحمد سليمان يحضران عقد قران ابنة الناقد الرياضي جمال العاصي |صور

بالصور

طريقة عمل كباب الحلة بوصفة مميزة

كباب الحلة
كباب الحلة
كباب الحلة

مش ذبحة صدرية.. معلومات لا تعرفها عن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمود الخطيب

هانى رمزي يحتفل بخطوبة نجله على فتاة من خارج الوسط الفنى .. صور

هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله
هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله
هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله

فوائد لا تحصى لمرضى السكري عند تناول الجزر .. تعرف عليها

فوائد تناول الجزر لمرضى السكري
فوائد تناول الجزر لمرضى السكري
فوائد تناول الجزر لمرضى السكري

فيديو

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

مفاجأة غير محسوبة | إبرام نشأت يكشف حقيقة المشاهد الفاضحة في أوراق التاروت ..فيديو

وصية إنجي مراد

وصية موجعة.. شقيق إنجي مراد يكشف عن وصيتها الأخيرة قبل رحيلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد