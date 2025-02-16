الأهلي يكشف أسباب تقليص سعة الاستاد من 90 إلى 42 ألف متفرج

كشف النادي الأهلي، في بيان رسمي اليوم، أسباب تقليص سعة استاد القلعة الحمراء الجديد إلى 42 ألف متفرج فقط بدلا من 90 ألف.



وأكد الأهلي في بيان رسمي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كانت لديه الرغبة في أن تكون سعة الاستاد الجديد لا تقل عن 90 ألف متفرج.



وقال الأهلي في بيانه: "بذل مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، جهودًا كبيرة أثناء الترتيبات والإجراءات التي تم اتخاذها على مدار الفترات الماضية للعمل على بناء الاستاد، وكانت هناك رغبة لدى الجميع وفي المقدمة رئيس النادي ليكون الاستاد بسعة لا تقل عن 90 ألف متفرج، لكن هذه الرغبة والمحاولات التي تمت اصطدمت بشروط هندسية غير قابلة للتنفيذ".

وأضاف: "حيث إن الارتفاع المسوح به فوق سطح الأرض في منطقة الاستاد 15 مترا فقط لاعتبارات الطيران وخلافه، وحتى يتمكن النادي من الوصول إلى سعة 42 ألف متفرج على الأقل سيكون هناك حفر في عمق الأرض بمسافة 15 مترا أخرى، وبالتالي تقليص السعة أمر خارج عن إرادة الجميع".

وكان الأهلي قد أعلن أمس عن تفاصيل الاستاد الجديد الخاص به في الحفل الذي أقيم بمدينة الأقصر.