تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في دبي.. 16 مايو

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي على مسرح دبي أوبرا بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 16 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور، عن طرح تذاكر الحفل بعد غد الثلاثاء، الساعة السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

بوستر حفل تامر عاشور

ألبوم تامر عاشور

وكان قد طرح تامر عاشور ألبومه الغنائي، ويتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

أغاني تامر عاشور

وكانت تصدرت أغنية “هيجيلى موجوع” للفنان تامر عاشور، قائمة الأعلى استماعا على منصة “أنغامى”، حيث احتلت المرتبة الأولى بعد طرحها.

الأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.

سبق أن طرح تامر عاشور، أغنية “وداع وداع” في شهر أغسطس 2024، وهي من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم الذى يعد التعاون الأول بينه وبين الفنان تامر عاشور، وتوزيع عمرو الخضري.

كما طرح المطرب تامر عاشورأغنيته الجديدة بعنوان “عديت”، من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان غريب، ومن توزيع توما، وتعتبر هذه الأغنية هي الأغنية الثانية لتامر خلال هذا الموسم، حيث سبق وطرح الشهر الماضي أغنية بعنوان “اصحى للكلام”.