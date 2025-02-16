قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيمن عبد العزيز: مش هشجع الأهلي في كأس العالم للأندية لهذا السبب
رابط استمارة الدبلومات الفنية 2025.. سجل الآن
إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي.. فيديو
جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024 .. الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافًا
إبراهيم الديب: إحلال وتجديد كوبري صيصة يُنهى معاناة 7 قرى وعزب بالمحلة
علي جمعة: إذا فاتتك ليلة النصف من شعبان فعليك بهذا الوقت كل يوم
رئيس مجلس النواب: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين لما يمثله من خطر تصفية القضية
استشهاد شرطيين فلسطينيين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية أثناء توزيع مساعدات في رفح
إحداهما ضمن الأفضل عالميا..فهد وقادر 2 مدرعتان مصريتان تقاومان الموجات الانفجارية (فيديو)
مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. تسهيلات جديدة وإدخالها دون رسوم جمركية
رئيس النواب: مصر ستواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية
إمبابي: 345 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب منذ بداية العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. أوبل أسترا سعرها 300 ألف جنيه

أوبل أسترا موديل 2005
أوبل أسترا موديل 2005
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، أوبل أسترا موديل 2005، وتنتمي أسترا لفئة السيارات السيدان .

أوبل أسترا موديل 2005

- مواصفات أوبل أسترا موديل 2005 الخارجية

أوبل أسترا موديل 2005

تمتلك سيارة أوبل أسترا موديل 2005 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بالأبواب الخارجية بنفس لون السيارة لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش.

- محرك أوبل أسترا موديل 2005

أوبل أسترا موديل 2005

تمكنت سيارة أوبل أسترا موديل 2005 من قطع مسافة تصل إلي 320 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة أوبل أسترا موديل 2005 الداخلية

أوبل أسترا موديل 2005

زودت مقصورة سيارة أوبل أسترا موديل 2005 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أّذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات أمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض للأبواب الداخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للرؤية، وبها أحزمة أمان .

- سعر أوبل أسترا موديل 2005

أوبل أسترا موديل 2005

تتوافر سيارة أوبل أسترا موديل 2005 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

السيارات السيدان سوق السيارات المصري أوبل أسترا مواصفات أوبل أسترا سعر أوبل أسترا أوبل أسترا موديل 2005 أسترا موديل 2005

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط امطار

أمطار 48 ساعة | بيان مهم من الأرصاد

الخطيب رئيس الأهلي

اشتباه في ذبحة صدرية .. الأهلي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله

هانى رمزي يحتفل بخطوبة نجله على فتاة من خارج الوسط الفنى .. صور

عصام الحضري

يشارك في المراهنات .. الحضري يعلن مفاجأة مدوية بشأن نجم الزمالك

الرضاعة

علم الزوجان بأنهما أخوة في الرضاع بعد 15 سنة زواج.. اعرف حكم الشرع

حالة الطقس

حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد إلى الجمعة.. تفاصيل كاملة

زيزو يقترب من المشاركة فى كأس العالم للأندية | تفاصيل

زيزو يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية | تفاصيل

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

ترشيحاتنا

ليفربول

ليفربول يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات أمام وولفرهامبتون المتحفز

الأهلي

عودة داري.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري

كرة قدم

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-2-2025

بالصور

تكفي شهر رمضان كاملا.. طريقة عمل دقة فول العربيات

الفول
الفول
الفول

بؤرة للسرطان .. خبير يحذر من استخدام هذه الطاسة في المنزل

الطاسة
الطاسة
الطاسة

4 أنواع مختلفة .. أسرع طريقة لعمل المخللات قبل استقبال شهر رمضان

المخللات
المخللات
المخللات

طريقة عمل كريب الشوكولاتة بخطوات بسيطة

كريب
كريب
كريب

فيديو

تامر حسني والمعجبة

كلمته أسباني.. تامر حسني يتعرض لموقف مفاجئ من معجبة على المسرح

خناقة فرح الشرقية

المعازيم كسّروا القاعة .. خناقة فرح الشرقية تنهي فرحة عروسين |فيديوجراف

حنان ترك

بلوجر شهير .. حنان ترك تظهر مع شاب في أحدث ظهور لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد