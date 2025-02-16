سوق المستعمل.. أوبل أسترا سعرها 300 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، أوبل أسترا موديل 2005، وتنتمي أسترا لفئة السيارات السيدان .

أوبل أسترا موديل 2005

- مواصفات أوبل أسترا موديل 2005 الخارجية

أوبل أسترا موديل 2005

تمتلك سيارة أوبل أسترا موديل 2005 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بالأبواب الخارجية بنفس لون السيارة لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش.

- محرك أوبل أسترا موديل 2005

أوبل أسترا موديل 2005

تمكنت سيارة أوبل أسترا موديل 2005 من قطع مسافة تصل إلي 320 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة أوبل أسترا موديل 2005 الداخلية

أوبل أسترا موديل 2005

زودت مقصورة سيارة أوبل أسترا موديل 2005 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أّذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات أمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض للأبواب الداخلية للتحكم في فتح وغلق الأبواب من الداخل، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للرؤية، وبها أحزمة أمان .

- سعر أوبل أسترا موديل 2005

أوبل أسترا موديل 2005

تتوافر سيارة أوبل أسترا موديل 2005 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.