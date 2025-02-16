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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

متورط في المراهنات.. شوبير يوجه رسالة للحضري بعد اتهام لاعب بالزمالك

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على تصريحات عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، بشأن اتهام بعض اللاعبين بتورطهم في المراهنات.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “عصام الحضري قال فيه لاعيب في الزمالك ولاعب في الاتحاد ولاعب في الإسماعيلي شغالين على المراهنات، ما تقولوا الأسماء طالما فيه لاعيب متورط”.

وتابع: “وزارة الرياضة قالت فيه تحقيقات واتخاذ إجراء قانوني ضد أحد اللاعبين طيب مين هو، وعصام الحضري قال فيه لاعيب في الزمالك”.

من جانب اخر، يواجه نادي الزمالك منافسه بتروجيت اليوم على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت 

وتقام مباراة الزمالك ضد بتروجيت اليوم في تمام الساعة الرابعة عصر وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري المصري.

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 البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس في تغيير مفاجئ داخل القلعة البيضاء.

الزمالك عصام الحضري المراهنات الأهلي أحمد شوبير

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