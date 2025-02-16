ضبط 127 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في كفر الشيخ

تمكنت لجنة تفتيشية من ضبط 127 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في مركز مطوبس، وذلك في إطار جهود مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

تشكلت اللجنة بتكليف من اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبتعليمات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

قاد اللجنة الدكتور ياسر زغلول، رئيس قسم التأمين بمطوبس، والدكتور هنداوي حسام الدين، رئيس قسم التفتيش، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس مدينة مطوبس وإدارة التموين.

وخلال حملة تفتيشية على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، جرى ضبط الأدوية منتهية الصلاحية.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4249 لسنة 2025 جنح مركز مطوبس، وأخطرت جهات التحقيق.