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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مواقع الإنتاج والمشروعات الجديدة بالنصر للتعدين

وزير قطاع الأعمال العام
وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

 واصل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولته في جنوب الصعيد لتفقد عدد من المصانع والمواقع الإنتاجية بالشركات التابعة، وقام بزيارة إلى شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمدينة إدفو بمحافظة أسوان. 

التقى الوزير، في بداية الزيارة، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة أسوان، حيث ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالشركات التابعة للوزارة في نطاق المحافظة ومشروعاتها التطويرية والتنموية ومن بينها شركة النصر للتعدين لتحقيق قيمة مضافة على الخامات والموارد الطبيعية وإقامة صناعات تحويلية، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان لتحقيق التنمية المستدامة.

وأجرى المهندس محمد شيمي جولة ميدانية في مواقع الإنتاج، و تابع سير العمل. وحرص على عقد لقاء مع العاملين والتواصل المباشر معهم والاستماع إليهم، مشيدا‎ بجهود العاملين وحثهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدا على ضرورة الالتزام بنظم الجودة ومراقبة الإنتاج والاشتراطات البيئية والسلامة، بهدف تحقيق صناعة تعدينية آمنة ومتطورة.

كما تفقد الوزير موقع إقامة مشروع رفع تركيز خام الفوسفات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك، الذي يتم تنفيذه باستثمارات مصرية – هندية تبلغ نحو 400 مليون دولار، بهدف تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية المحلية، كما تفقد مصنع غسيل خامات الفوسفات المتوقف منذ نحو 30 عاما.

ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويره وإعادة تشغيله، بما يساهم في رفع جودة الخامات وتعظيم القيمة المضافة.

رافق الوزير في الجولة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي، ومن شركة النصر للتعدين الدكتور زينهم الألفي رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب أبو المجد مفتاح العضو المنتدب التنفيذي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة.

‎واجتمع المهندس محمد شيمي بقيادات الشركة والمسؤولين التنفيذيين، حيث شهد عرضا تقديميا حول عمليات ومراحل الإنتاج ونشاط الشركة، وتم مناقشة خطط تطوير الأعمال وتحسين الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية في مواقع السباعية وإدفو، ومشروعات رفع تركيز خام الفوسفات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية وإنشاء وتشغيل مصنع طحن خام التلك، لتعظيم القيمة الاقتصادية للمنتج النهائي، إلى جانب نتائج الأعمال المحققة خلال الفترة الماضية من حيث حجم الطاقات الإنتاجية، والمبيعات، والأرباح التي شهدت نموا كبيرا في النصف الأول من العام المالي الجاري.

أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تطوير العمليات الإنتاجية والرفع من كفاءتها من خلال استخدام أحدث التقنيات والأساليب لتحسين نشاط التعدين، موضحا أن تطوير قطاع التعدين يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجية الوزارة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة القيمة المضافة للخامات المحلية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق وزيادة الصادرات.

انتاج 4 مليون طن الخامات التعدينية

 يشار إلى أن شركة النصر للتعدين تنتج مجموعة متنوعة من الخامات التعدينية، ويأتي خام الفوسفات في مقدمتها، حيث يبلغ إنتاجها منه سنويا نحو 4 ملايين طن. 

ويتم توريد 2.5 مليون طن منها إلى مصانع الأسمدة داخل مصر، ويتم تصدير باقي الكميات، حيث تخضع لعمليات معالجة لزيادة قيمتها المضافة قبل إعادة تصديرها، مما يساهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي. كما تنتج الشركة خامات تعدينية أخرى تدخل في العديد من الصناعات، منها: التلك، الكوارتز، الجرانيت، الفلسبار، الباريت، الكاولين، البولكلي، الميكا، والفلورايت.

أسوان جنوب الصعيد الشركات التابعة وزير قطاع الأعمال العام النصر التعدين

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