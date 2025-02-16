قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الغربي
في ثالث مبارياته.. عمر مرموش يتفوق على محمد صلاح برقم قياسي
قرار عاجل من محكمة طنطا.. إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبوزيد في قضية النقد الأجنبي
وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية
دعاء النصف الثاني من شعبان .. كلمات لا ترد في جوف الليل
مراسل القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون دخول «المنازل المتنقلة».. والاحتلال يتنصل
هل ستصرف قبل رمضان؟.. موعد صرف معاشات مارس 2025
الداخلية تكشف حقيقة وقوع مشاجرة داخل مدرسة بالقاهرة
15 شاحنة مواد غذائية هدية جنوب سيناء لأهل غزة.. صور وفيديو
نتنياهو ووزير خارجية أمريكا يتفقان على أمرين بخصوص حماس وإيران
وفقا للحسابات الفلكية.. قطر تعلن غرة شهر رمضان المبارك
منتخب مصر يواجه الصين في افتتاح كأس الأمم العالمية للهوكي غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية : مصر حققت نجاحات في القطاع لخدمة الاقتصاد

140 شركة مصرية تشارك في أكبر معارض الصناعات الغذائية
140 شركة مصرية تشارك في أكبر معارض الصناعات الغذائية
ولاء عبد الكريم

استعد المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة  محمود بزان، وبالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في دبي بوضع اللمسات الأخيرة للمشاركة في معرض «جلفود» في نسخته الثلاثين بمركز دبي التجاري العالمي بدولة الامارات الشقيقة وهو أحد أكبر معارض للأغذية والمشروبات على مستوى العالم ومن المقرر أن يفتتح غدا الاثنين ويقام خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025 ، تحت شعار «"الآفاق الجديدة في مجال الأغذية».

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن القطاع حقق إنجازًا «غير مسبوق» خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار. يُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

140 شركة مصرية

وتمثل 140 شركة، مصر داخل معرض جلفود 2025 ، موزعة ما بين 116 شركة داخل الجناح المصري الرسمي و 24 شركة أخرى في أجنحة مستقلة، وذلك ضمن أكثر من 5500 عارض من أكثر من 129 دولة من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى إلى الشركات الناشئة في مجال الأغذية.

ويقع الجناح المصري، ويقع الجناح المصري في قاعة الشيخ مكتوم  CCM-13 عند المدخل وفي قاعة الشيخ مكتوم M-E4 وفي قاعة المشروبات قاعة زعبيل 2 -  Z2-D41 ، وقاعة الألبان 2 - G2-34 .

ويسعى المصنعون والمصدرون المصريون خلال مشاركتهم في معرض «جلفود» – معرض الخليج للأغذية – إلى عقد صفقات تجارية تحقق طموح الدولة المصرية في زيادة الصادرات المصرية مع طموح بتحقيق نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنسبة 15% سنويا.

دبي التصديري للصناعات الغذائية التمثيل التجاري المصري أكبر معارض للأغذية جلفود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

الملكة رانيا تعلن عن وصول حفيد جديد| صور

امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس .. قرارات عاجلة الآن

المرتبات

زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ

حالة الطقس

حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد إلى الجمعة.. تفاصيل كاملة

زيزو يقترب من المشاركة فى كأس العالم للأندية | تفاصيل

زيزو يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية | تفاصيل

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

اضاءة لمبة التلاعب بعد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء.. احذر من رقم 2

معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه قبل أول الشهر من البريد؟

معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه من البريد قبل الموعد المحدد؟

ترشيحاتنا

الأنبا توماس عادلي

دار القديس إسطفانوس بالمعادي تستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يلتقي مجلس أخوية السجون بمصر

مذكرات تفاهم

توقيع مذكرات تفاهم بين جامعة شيفيلد هالام وجامعات مصرية

بالصور

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى
رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى
رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى

خلي بالك.. منتجات رمضانية تصيبك بأخطر الأمراض

رمضان
رمضان
رمضان

طريقة عمل سلطة تكا الخضار بالمايونيز

سلطة
سلطة
سلطة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب زيت الزيتون على الريق

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

فيديو

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

طليق هنا شيحة

مش عارف أشوف ولادي.. طليق هنا شيحة يستغيث

سيمون

ناهد شاكر تفاجئ سيمون: شادية قالت عنك لذيذة

تامر حسني والمعجبة

كلمته أسباني.. تامر حسني يتعرض لموقف مفاجئ من معجبة على المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد