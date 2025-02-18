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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مشروب الملايين.. كيف يحميك شرب القهوة في هذا الوقت من مرض خطير

كيف يحميك شرب القهوة في هذا الوقت من مرض خطير
كيف يحميك شرب القهوة في هذا الوقت من مرض خطير
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، وهي تحمل شهرة واسعة بفضل مذاقها الرائع وأثرها المنشط على الجسم والعقل، لكن، هل تعلم أن شرب القهوة في توقيت معين قد يقيك من أمراض خطيرة؟على الرغم من أن القهوة تُعرف بأنها تعزز اليقظة والتركيز وتساعد على بداية اليوم، فإن العديد من الدراسات العلمية الحديثة قد اكتشفت فوائد صحية غير متوقعة لشرب القهوة في وقت محدد من اليوم.

كيف يحميك شرب القهوة في هذا الوقت من مرض خطير

في هذا المقال، سنتناول كيفية تأثير القهوة على صحتنا بشكل عام، ونتعرف على الوقت المثالي لشربها للحفاظ على صحة القلب والدماغ، بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض الخطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

القهوة

القهوة: أكثر من مجرد مشروب لتنشيط الصباح
القهوة تحتوي على العديد من العناصر المفيدة، بما في ذلك مضادات الأكسدة، والمركبات الكيميائية مثل الكافيين والبوليفينولات، التي تلعب دورًا كبيرًا في حماية الجسم من الأمراض المزمنة. هناك العديد من الدراسات التي تثبت أن تناول القهوة يرتبط بتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وحتى بعض أنواع السرطان.

لكن الفائدة الكبرى تأتي من شرب القهوة في الوقت المناسب. فالتوقيت له دور كبير في كيفية استفادة الجسم من هذه الفوائد الصحية.

أفضل وقت لشرب القهوة: في الصباح الباكر لكن بعد الاستيقاظ بحوالي ساعة
أظهرت الدراسات أن أفضل وقت لشرب القهوة هو بعد مرور ساعة من الاستيقاظ. قد يبدو غريبًا للبعض أن شرب القهوة فور الاستيقاظ ليس هو الخيار المثالي، لكن هذا التوقيت يتيح للجسم امتصاص فوائد الكافيين بشكل أكثر فعالية.

عند الاستيقاظ، يكون مستوى هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر) في أعلى معدلاته في الجسم، وهو يساعد على تعزيز اليقظة والتركيز. إذا شربت القهوة فور الاستيقاظ، قد تتداخل تأثيرات الكافيين مع عمل هذا الهرمون، مما يقلل من تأثير القهوة. لذلك، يفضل أن تنتظر لمدة ساعة تقريبًا بعد الاستيقاظ قبل تناول أول فنجان قهوة لك.

فوائد شرب القهوة في التوقيت المثالي
تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية القهوة تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة التي تساهم في تحسين صحة القلب. الاستهلاك المعتدل للقهوة يرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وعندما يتم تناولها في التوقيت الصحيح، يمكن أن تزيد من تدفق الدم بشكل طبيعي، ما يساعد في تحسين ضغط الدم. العديد من الدراسات أظهرت أن تناول من 2 إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من مرض السكري من النوع 2 وفقًا للعديد من الأبحاث، يمكن أن تساعد القهوة في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. يُعتقد أن الكافيين والمركبات الأخرى في القهوة تعمل على زيادة حساسية الجسم للأنسولين، ما يؤدي إلى تحسين قدرة الجسم على معالجة السكر. الشرب المنتظم للقهوة في التوقيت المثالي قد يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

تحسين أداء الدماغ والتركيز ليس سراً أن الكافيين يحفز الدماغ ويزيد من اليقظة والتركيز. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن شرب القهوة في الوقت المناسب (أي بعد مرور ساعة من الاستيقاظ) يساعد على تحسين الذاكرة قصيرة المدى والقدرة على التفكير المنطقي. هذه الفوائد تظل حاضرة لفترة طويلة بعد تناول القهوة، مما يعزز الإنتاجية والأداء العقلي طوال اليوم.

تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان أظهرت بعض الدراسات أن شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان الكبد وسرطان القولون. من بين الأسباب المحتملة لهذا التأثير هو المحتوى العالي من مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا وتقلل من الالتهابات.

تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب القهوة تحتوي أيضًا على مواد كيميائية تعمل على تحفيز إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين. لذلك، يمكن أن يساعد تناول القهوة في تحسين المزاج والوقاية من الشعور بالاكتئاب، خاصة إذا تم تناولها في التوقيت المثالي عندما تكون مستويات الهرمونات الطبيعية في الجسم مستقرة.

كيف يؤثر شرب القهوة على صحتك إذا كنت تشربها في أوقات خاطئة؟
إذا كنت تشرب القهوة في أوقات غير مناسبة، مثل قبل النوم أو أثناء الظهيرة، قد تؤثر سلبًا على نومك أو زيادة مستويات التوتر. شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم قد يمنعك من النوم بشكل جيد، لأنه يعطل دورة النوم الطبيعية. كما أن شرب القهوة في أوقات غير منتظمة قد يؤدي إلى زيادة مستويات القلق والتوتر نتيجة زيادة الكافيين في الدم.

القهوة المشروبات مرض خطير كيف يحميك شرب القهوة في هذا الوقت من مرض خطير

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