تعليم قنا تعلن نتيجة مسابقة مبادرة "مدارس بلا تدخين"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا، نتيجة مسابقة مبادرة مدارس بلا تدخين "قوتى فى صحتى- الإدمان مدمر" للمراحل التعليمية “الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والثانوي الفني” للعام الدراسي 2024-2025م والتي أقامها التوجيه العام للتربية الاجتماعية.

وقال هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن المسابقة أسفرت عن فوز مدرسة الشهيد فؤاد الابتدائية إدارة قفط بالمركز الأول، ومدرسة معركة التحرير الابتدائية ادارة قوص المركز الثاني، ومدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية بالنحال إدارة قنا بالمركز الثالث عن المرحلة الابتدائية.

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وجاءت نتيجة المرحلة الإعدادية بفوز مدرسة محمود بكرى الإعدادية بالمعنى إدارة قنا المركز الأول، ومدرسة ابن دقيق العيد الإعدادية المشتركة إدارة قوص بالمركز الثانى، ومدرسة بئر الإعدادية إدارة قفط بالمركز الثالث.

كما أسفرت منافسات المرحلة الثانوية بفوز مدرسة الشيخ حسن الثانوية إدارة قنا بالمركز الأول، ومدرسة العسيرات الثانوية إدارة فرشوط المركز الثاني، ومدرسة قفط الثانوية الفنية التجارية بالمركز الثالث.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، الادارات والمدارس الفائزون، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز، معرباً عن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في المسابقة المقامة تحت إشراف سمية عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية، وأحلام محمود، موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق، موجه أول المديرية، ومصطفى عبدالصبور، موجه التربية الاجتماعية.

