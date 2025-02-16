تحصين نحو 136 ألف رأس ماشية ضد أمراض الجلد العقدي وجُدري الضأن ببنى سويف

قال مدير عام الطب البيطري ببنى سويف، الدكتور أحمد عبد العليم، إنه منذ انطلاق الحملة القومية في 26 يناير الماضي وحتى 15 فبراير الجاري، لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن ببني سويف على مستوى قرى و مراكز المحافظة، تم تحصين 135ألفا و897 رأسا، منها 102 ألف و134 رأسا من الأبقار،و 32 ألفا و822 من الأغنام و 941 من الماعز.

جاء ذلك خلال تقرير يومي أعده مدير عام الطب البيطري.



وتتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجُدري الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.



وكان محافظ بنى سويف قد كلف سابقا رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر ،وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن،التي تنفذها الخدمات البيطرية مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.