عندي كاريزما وقوة تأثير| ياسمين عز تعلن تقديم برنامج للأطفال.. فيديو

أكدت الإعلامية ياسمين عز، حرصها الدائم على الوصول إلى جمهورها، سواء من الرجال والسيدات وأيضا الأطفال، لذلك تفكر حاليا في عمل برنامج جديد للأطفال بجانب البرنامج الرئيسي.

وأضافت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» عبر فضائية «mbc مصر» أن الأطفال جمهور من الصعب الوصول لهم، متابعة: «الأطفال جمهور كبير مش اي حد يقدر يصل ليه وانا عرفت أوصلهم بطريقتي».

وتابعت ياسمين عز: «سهل تطلع في برنامج وتتكلم، لكن صعب تؤثر على الأطفال، أنا أسفة مش اي حد يوصل للأطفال، مضيفة : «عندي كاريزما وقوة تأثير كبيرة جدا».

انا الوحيدة اللي عرفت أوصل للزوج والزوجة بالأشياء الحلوة

وعقبت ياسمين عز : «انا الوحيدة اللي عرفت أوصل للزوج والزوجة بالأشياء الحلوة ويعملوا فيديو مع بعض بسبب لؤة، محدش يتكلم معايا بعد كده خد ميعاد الأول وتعالى علشان تكلمني».