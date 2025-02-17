قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيم جونج أون يأمر بمنع عرض مباريات توتنهام في كوريا الشمالية
زيزو: المبادئ تمنعني من السخرية من أي ناد أو الهجوم على الأهلي
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين
محمد بن سلمان يبحث مع ماكرون الأوضاع الإقليمية والدولية
270 مليون جنيه.. تطورات جديدة في ملف تجديد زيزو مع الزمالك
مصرع 9 أشخاص في الولايات المتحدة بسبب الطقس السيئ
تيم كوك يلمح إلى موعد إطلاق iPhone SE 4
عقوبات بالجملة تواجه المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية وفقا للقانون
كاتس: إسرائيل لن توافق أبدا على قيام دولة فلسطينية
سكاي نيوز: حماس تبدي استعدادها لتسليم غزة للسلطة الفلسطينية
الأهلي يستعد لتدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية
أمين الفتوى: على مدرب الجيم أن يعامل المدربة كما لو كان والدها حاضرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى وفاته.. هل توفي محمد متولي بالزغطة ؟

الفنان الكبير محمد متولي
الفنان الكبير محمد متولي
شروق سلامة

تحل اليوم 17 فبراير ذكرى وفاة الفنان الكبير محمد متولي، الذي رحل عن عالمنا عام 2018، بعد مسيرة فنية طويلة أثرى خلالها السينما والدراما بأدواره المميزة، والتي رغم كونها ثانوية، بقيت محفورة في ذاكرة الجمهور.

وُلد محمد متولي في 11 مارس 1945 بمحافظة المنوفية، لكنه نشأ في الإسكندرية، حيث التحق بكلية دار العلوم، قبل أن يتجه إلى دراسة التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، لينطلق بعدها في مشوار فني حافل بدأ في سبعينيات القرن الماضي.

شارك في أكثر من 232 عملاً فنياً، كان من أبرزها فيلم “سلام يا صاحبي”، إضافة إلى العديد من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا مثل “أرابيسك”، “ليالي الحلمية”، و”شارع محمد علي”، حيث ترك بصمته في كل دور قدمه، سواء كوميديًا أو دراميًا.

مسيرة محمد متولي

كان أول أعمال الفنان محمد متولي، في السينما فيلم (خلي بالك من زوزو) مع القديرة سعاد حسني عام 1972.

شارك بعدها في عشرات الأعمال بين السينما والمسرح والتليفزيون، من أبرز أعماله (ليالي الحلمي، زيزينيا، واحد صعيدي،وغيرها من الأعمال الناجحة.

قدم طوال تاريخه الفني قرابة 250 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتلفزيون.

كان آخر أعماله مسلسل "واكلينها والعة (سبع صنايع)"، كما شارك في فيلم "خطيب مراتي" للفنان أحمد سعد والذي لم يُعرض بعد.

قصة وفاة محمد متولي

في 17 فبراير 2018، رحل محمد متولي عن عالمنا بسكتة قلبية، دون ضجة إعلامية، ودون أن يشعر به أحد.

وعقب وفاة محمد متولي، انهارت ابنته سمر، ودخلت في نوبة من البكاء، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الغيطي، بعدها تمالكت أعصابها وروت المشاهد الأخيرة في حياته وسبب وفاته.

وقالت ابنة الفنان الراحل، إن والدها كان يعاني من تضخم في عضلة القلب، ورحل بعد تعرضه لأزمة قلبية، مشيرة إلى أنها تفاجأت بالخبر بعد عودتها إلى المنزل، وانهارت في نهاية المكالمة، مرددة كلمة: "كلنا هنموت".

اللحظات الأخيرة في حياة محمد متولي

روت زوجته السيدة وفاء إبراهيم، خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي يذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اللحظات الأخيرة في حياته قائلة: "كان مريضا بالسكر، ومصابا بضعف في عضلة القلب، لكنه توفي بسبب إصابته بدور برد، والزغطة".

حكت ابنته سمر تفاصيل وفاته قائلة: “معرفناش نلحقه، قلتله اتغطى يا بابا، قالي يا بنتي خلاص، ساب الموبايل من إيده ومات، حاولت أفوقه واضغط على قلبه، ملحقتش أعمل له حاجة”.

ليالي الحلمية سلام يا صاحبي خلي بالك من زوزو الفنان الكبير محمد متولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

زيادة المعاشات رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

زيادة المعاشات.. مدبولي يعلن رسميًا موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في رمضان .. التعليم تحسم الجدل

شروط دخول سيارات المصريين بالخارج المستوردة بدون رسوم جمركية

شروط دخول سيارات المصريين بالخارج المستوردة بدون رسوم جمركية

خبز

قرار هام من وزير التموين بشأن أصحاب المخابز في رمضان 2025

الصيام

هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

اسعار الذهب

شعبة الذهب توضح أسباب ارتفاع الأسعار لمستوى قياسى .. فيديو

مشغولات ذهبية

آخر تحديث.. سعر الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

فريق ليل - الدوري الفرنسي

ليل يفوز على رين 2-0 في الدوري الفرنسي

أكرم توفيق

محمد رمضان: شوقي يمتلك صلاحياتي.. وتطور جديد في ملف أكرم توفيق

الشناوي

لا تعليق.. محمد رمضان يثير الجدل حول مستقبل الشناوي

بالصور

مي عمر تخطف الأنظار بملابس كاجوال| صور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إبرام نشأت: أقدر أصنف أسماء جلال نجمة إغراء عشان وضعت نفسها في المنطقة دي .. فيديو

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي
إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي
إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

Conclave الأفضل.. القائمة الكاملة لجوائز البافتا البريطانية لعام 2025

البافتا
البافتا
البافتا

محافظ الشرقية يشهد إطلاق صندوق "تحيا مصر" قوافل أبواب الخير خلال شهر رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اعترافات سفــ.ــاح المعمورة

خليفة ريا وسكينة … اعترافات سفــ.ــاح المعمورة تكشف عن مفاجآت

بوسي

قصة جديدة .. المطربة بوسي تحير الجمهور بعد احتفالها بعيد الحب

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

إبرام نشأت: أقدر أصنف أسماء جلال نجمة إغراء عشان وضعت نفسها في المنطقة دي .. فيديو

عصام صاصا

غيبنا وغاب الإبداع.. عصام صاصا يطرح أحدث أغانيه بعد خروجه من السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد