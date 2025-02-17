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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بطلة مسرحية "شارع 30 شقة 9": أمثل منذ 10 سنوات وأدرس الطب

الفنانة رنا جارودة
الفنانة رنا جارودة
أسامة علي

قالت الفنانة رنا جارودة، بطلة مسرحية "شارع 30 شقة 9"، أنها تدرس طب في "امتياز بشري"، لافتة إلى أنها تمثل منذ 10 سنوات وتدرس الطب ايضًا.

وأوضحت "جارودة"، خلال لقائها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،أنها لم تدرس الفن لأنها تمارسه كهواية فقط لحبها للطب وشغفها الكبير بهذه المهنة.

"بعالج الناس فى الكواليس

وتابعت: كنت اقدم الاستشارات الطبية لجميع أفراد المسرحية، قائلة: "بعالج الناس فى الكواليس".

ولفتت على أنها كانت متحمسة لهذا الدور لأنها ظهرت بشخصية مختلفة عن الشخصيات التي عملت عليها في الأعمال المسرحية السابقة.

وأوضحت أنها تحاول التوفيق بين العمل المسرحي ودراسة الطب، مشددة على أنها حال تم العرض عليه عمل فني مميز ستعمل على التوفيق بينهما ولن تترك الطب بشكل نهائي.

الفن صدى البلد مسرحة شارع 30

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