وسيم السيسي: المصريون تجمعوا حول نهر النيل بعد عصر الجفاف وبنوا حضارة قائمة على التعاون

كشف عالم المصريات، الدكتور وسيم السيسي، عن تفاصيل نشأة الحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن المصريين كانوا منتشرين في الغابات خلال العصر الإفريقي المطير، الذي امتد منذ حوالي 50 ألف عام.

وخلال لقائه في برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار، أوضح السيسي أن عصر الجفاف بدأ منذ 6000 سنة قبل الميلاد، مما دفع الأجداد للبحث عن مصدر دائم للمياه، ليجدوا نهر النيل، حيث تجمعوا حوله وبدأت الزراعة بمئات الآلاف من الفلاحين.

وأكد السيسي أن الزراعة لا يمكن أن تتم إلا بالتعاون والتكاتف بين الأفراد، مما جعل المصريين القدماء يرسخون قيم السلام، والحب، والعطاء، والكرم كأساس لحضارتهم العريقة.