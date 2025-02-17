سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم، الاثنين 17-2-2025، داخل البنوك المصرية، في ختام التعاملات.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الريال السعودي اليوم الأثنين ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار صرف العملات مقابل الجنيه.

سعر الريال السعودى

البنك المركزى المصرى

13.48 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصرى

13.44 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

بنك مصر

13.44 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

13.46 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

13.46 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبى التجارى

13.15 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

بنك البركة

13.41 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

13.43 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

13.04 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.