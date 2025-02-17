سامسونج تبدأ في طرح تحديث الأمان لشهر فبراير 2025 قبل تحديث One UI 7

تستعد سامسونج لإطلاق تحديث One UI 7 لأجهزة Galaxy خلال الفترة المقبلة، ولكن قبل طرح الإصدار المستقر، بدأت الشركة في إصدار تحديث الأمان لشهر فبراير 2025.

أجهزة Galaxy التي تلقت تحديث فبراير 2025

بدأت سلسلة Galaxy S24 في تلقي تصحيح الأمان لشهر فبراير، حيث حصلت عليه عدة أجهزة أخرى من سلسلة Galaxy S و Galaxy Z. ومع ذلك، لا يزال مستخدمو هذه الأجهزة ينتظرون تحديث One UI 7 المستقر، حيث لم تكشف سامسونج بعد عن موعد إصداره الرسمي.

يُعَدّ هذا التحديث جزءًا من تحضيرات سامسونج لإطلاق التحديثات القادمة، ومن الممكن أن يكون One UI 7 متاحًا لبعض الأجهزة قريبًا، لكن لا يوجد جدول زمني محدد حتى الآن.

ماذا يتضمن تحديث الأمان لشهر فبراير 2025؟

إصلاح 1 ثغرة أمنية حرجة و34 ثغرة عالية الخطورة في نظام أندرويد.

إضافة 7 إصلاحات أمنية من سامسونج لتعزيز الأمان وتحسين تجربة المستخدم.

معالجة مشكلات في تطبيق Samsung Find وإعدادات أندرويد ومزايا أخرى.

الأجهزة التي تلقت تحديث الأمان لشهر فبراير 2025

سلسلة Galaxy S

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

سلسلة Galaxy Z

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 6 SE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

سلسلة Galaxy A

Galaxy A34 5G

إذا لم يكن جهازك مدرجًا في القائمة، فمن المتوقع إضافته بمجرد إصدار التحديث له. يمكنك التحقق من توفر التحديث لجهازك من خلال:

الإعدادات >> تحديث البرنامج >> تنزيل وتثبيت.