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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليل يفوز على رين 2-0 في الدوري الفرنسي

فريق ليل - الدوري الفرنسي
فريق ليل - الدوري الفرنسي
أ اش أ

فاز فريق ليل على مضيفه رين بهدفين دون مقابل، مساء الأحد، في إطار الجولة ٢٢ من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل ثنائية ليل، الجزائري نبيل بن طالب في الدقيقة ٨٠، وتشوبا أكبوم في الدقيقة ٨٦

وأكمل فريق رين اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه كريستوفر ووه في الدقيقة ٧٥

وحقق ليل انتصاره العاشر في بطولة الدوري، مقابل التعادل في ثماني مباريات، وتلقي أربع هزائم، فيما تلقى رين اليوم الهزيمة الثالثة عشرة في المسابقة.

وارتفع رصيد ليل إلى ٣٨ نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد رين عند ٢٣ نقطة في المركز الثالث عشر.

الدوري الفرنسي ليل فريق ليل

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