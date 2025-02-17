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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بتروجت: صفقة انتقال أحمد رضا إلى الأهلي تتضمن مزايا مالية إضافية للنادي

بتروجيت
بتروجيت
رباب الهواري

أبدى محمد أيمن، المشرف العام على فريق بتروجت، سعادته الكبيرة بالتعادل الذي حققه فريقه أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن مواجهة الفرق الكبرى دائمًا ما تعكس الطموح والاستقرار. 

كما كشف عن العوائد المالية المنتظرة من صفقة انتقال أحمد رضا إلى الأهلي، والتي تشمل نسبًا إضافية في حالة مشاركته مع الفريق وتتويجه بالبطولات.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج “الماتش” على قناة “صدى البلد”، تحدث أيمن عن أداء فريقه أمام الزمالك، مؤكدًا: “قدمنا مباراة رائعة، والفريق يقدم مستويات مميزة منذ بداية الموسم، وهدفنا التواجد ضمن المراكز التسعة الأولى في جدول الدوري”.

وأوضح أن الفريق يحافظ على أسلوب لعب ثابت في جميع المباريات، وهو ما يساعد اللاعبين على إتقان طريقة اللعب بشكل أفضل. كما أشار إلى أن تحقيق نتائج إيجابية أمام الفرق الكبيرة يعكس الطموح والاستقرار داخل النادي.

وعن المواجهة المقبلة أمام حرس الحدود، أكد أيمن أنها ستكون مباراة صعبة ومهمة، خاصة مع اقتراب انتهاء الدور الأول من الدوري، موضحًا أن المنافسة في المسابقة قوية وجميع الفرق متقاربة في المستوى، مما يزيد من حدة التحدي بين الفرق.

كما تطرق إلى هدف مصطفى الجمل في مرمى الزمالك، مشيدًا بقدرات اللاعب، لكنه أشار إلى أن الفريق لم يتمكن من الاحتفال كثيرًا بسبب تسجيل الزمالك هدف التعادل سريعًا. وأكد أن الجمل يمتلك إمكانيات كبيرة، وهو واحد من عدة لاعبين مميزين في الفريق، حيث يضم بتروجت مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين.

وكشف أيمن عن أن هناك ثلاثة أو أربعة لاعبين في بتروجت يحظون باهتمام أندية أخرى، إلا أن العروض الرسمية لم تُقدم إلا لأحمد رضا، من جانب الأهلي فقط. وأضاف أن اللاعب تمكن من تسجيل هدف في مباراة الإسماعيلي، متمنيًا له التوفيق مع ناديه الجديد.

واختتم أيمن حديثه بالإشارة إلى أن صفقة انتقال أحمد رضا إلى الأهلي تتضمن مزايا مالية إضافية لبتروجت، حيث سيحصل النادي على نسبة من قيمة الصفقة في حالة مشاركة اللاعب مع الأهلي أو تحقيقه للبطولات، وهو ما يعكس أهمية الصفقة على المستويين الفني والمالي للنادي.

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