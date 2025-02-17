4 ظواهر جوية تترقبها الأجواء في النصف الأول من رمضان 2025 | طقس مختلف عن المعتاد

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، يتوقع أن يشهد الطقس العديد من الظواهر الجوية الفريدة، التي تحدث لأول مرة منذ سنوات طويلة، ويعود ذلك إلى تزامن النصف الأول من الشهر مع فصل الشتاء، بينما يتداخل النصف الثاني مع بدايات فصل الربيع، فهذه العوامل تجعل رمضان هذا العام مختلفا من حيث الطقس، فضلا عن تأثير التوقيت الشتوي على عدد ساعات الصيام حتى نهاية إجازة عيد الفطر.

4 ظواهر جوية تأتي خلال شهر رمضان

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن رمضان 2025 سيحل في الأسابيع الأخيرة من فصل الشتاء، مما يعني استمرار تأثير الظواهر الجوية الشتوية على الطقس خلال هذه الفترة.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لها، أن من ضمن هذه الظواهر أن تستقر درجات الحرارة العظمى والصغرى، حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من الشتاء، مع أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا، خاصة في جنوب البلاد وسيناء والمناطق الجبلية، بسبب الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا.

وتشير التوقعات إلى استمرار تماثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتمتد إلأى بعض المحافظات الداخلية، وذلك نتيجة تأثير المنخفضات الجوية.

وسوف تظل السماء غائمة معظم أيام النصف الأول من رمضان، خاصة على السواحل الشمالية، الشرقية والغربية ومحافظات شمال الدلتا وصولا للقاهرة الكبرى، مما يعزز الشعور بالبرودة.

وتستمر الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا، خاصة على البحرين الأحمر والمتوسط، مع اختلاف سرعتها من منطقة لأخرى، بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر أمشير، والذي يشمل الأسبوع الأول من رمضان.

ماذا يحدث في النصف الثاني من رمضان؟

أما في النصف الثاني من رمضان، يبدأ فصل الربيع جغرافيا في 22 مارس 2025، وتستمر حالة عدم الاستقرار في درجات الحرارة، حيث تبقى الأجواء الشتوية مسيطرة، نظرا لأن الربيع يعد فصلا انتقاليا بين الشتاء والصيف، وفي الأسابيع الأولى منه تستمر سمات الشتاء من حيث انخفاض درجات الحرارة وتوقعات الأمطار والطقس الغائم ونشاط الرياح الباردة، مما يجعل الأجواء الرمضانية مميزة هذا العام.

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة، اليوم الإثنين، الموافق 17 فبراير 2025، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 و درجة الحرارة العظمى 22

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 24

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 27

كما نرصد لكم أهم النصائح التي قدمتها هيئة الأرصاد الجوية اليوم: