قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
500 مليار دولار.. أمريكا تطالب بنصف ثروة أوكرانيا المعدنية
زيد الأيوبي: ارتفاع الأصوات المعارضة للحرب داخل إسرائيل
السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري 915/ 900 على خط القاهرة- الإسكندرية والعكس
ليلة الجمعة بدأت منذ ساعات.. الإفتاء: اغتنموا ما تبقى منها بهذا الذكر
الأهلي يحشد القوة الضاربة أمام الزمالك
عبد الواحد السيد يحذر لاعبي الزمالك من عقوبات صارمة قبل مباراة القمة
وحدات إسرائيلية وإغلاق مداخل.. نتنياهو يحاصر الضفة الغربية بأوامر جديدة
ترامب: كندا الولاية الأمريكية الـ51 قريبا
تعاون استراتيجي بين النيابة العامة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أخبار السيارات| مقارنة بين نيسان Qashqai ونيسان Juke الجديدتين .. أسعار فورد إكسبلورر 2025 بالسعودية
العثور على حيوان إيجوانا نافق في بورفؤاد.. وقرار عاجل من الجهات المعنية
جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق سراح الأسرى السبت وفقا للمخطط له
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفضل الطرق لتناول البيض .. تعرف عليها

البيض
البيض
ريهام قدري

يعد البيض من الاكلات المفيدة التي يمكن أن تعتمد عليها في يومك كما أن  أفضل طريقة لتناول البيض على أهدافك الغذائية وتفضيلاتك الشخصية. إليك بعض الطرق الشائعة وفوائدها:

المسلوق (سواء كان نصف مسلوق أو كامل النضج)

صحي جدًا لأنه لا يحتاج إلى زيت.
غني بالبروتين وسهل الهضم.
مثالي لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو لإنقاص الوزن.

المقلي بزيت صحي

يمكن قليه بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند لتقليل الدهون غير الصحية.
طعمه لذيذ وسريع التحضير، لكن يفضل عدم الإفراط في الزيت.

الأومليت (العجة)

يمكن إضافة الخضروات مثل الفلفل، البصل، الطماطم، والسبانخ لتعزيز الفوائد الغذائية.
يمكن طهيه بزيت صحي أو بدونه إذا كنت تستخدم مقلاة غير لاصقة.

البيض المخفوق 

سهل التحضير ويمكن خلطه بالحليب أو الجبن لمنح نكهة غنية.
يفضل تحضيره بزيت صحي أو زبدة طبيعية بكميات معتدلة.

البيض المسلوق مع الأفوكادو أو التوست

خيار مغذٍ ومثالي للإفطار، خاصة مع خبز الحبوب الكاملة.
يوفر طاقة تدوم لفترة أطول ويحتوي على دهون صحية.

البيض في الفرن 

يمكن خبز البيض مع الخضروات أو إضافته إلى صلصة الطماطم كما في الشكشوكة.
طريقة صحية ولذيذة تناسب الوجبات الخفيفة أو الفطور.

إذا كنت تهتم بالصحة، فالبيض المسلوق أو المطهو بزيت صحي هو الأفضل.

 المصدر : indian 

البيض بيض أفضل طريقة لتناول البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

زيادة المعاشات والمرتبات

موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار والعملات بعد قرار البنك المركزي

حالة الطقس غدا

أعنف موجة منذ بداية الشتاء.. تحول مفاجئ في حالة الطقس والأرصاد تحذر

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

الكويت - علم

قرار كويتي عاجل ضد الوافدين

تركي ال الشبخ

بعد مفاجأة نقل مباريات الأهلي.. تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير الهلال

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

ترشيحاتنا

ما يجب فعله قبل الفجر

ما يجب فعله قبل الفجر بساعة؟.. 7 أعمال تجمع لك الخيرات كلها

السباحة

حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة في رمضان.. الإفتاء تحذر

وكيل الأزهر

وكيل الأزهر ينعى وزير الإصلاح الأسبق في إندونيسيا

بالصور

بديل البط بالبرتقال.. جدول أكلات رمضان بـ 30 فكرة شهية ومتنوعة

اكلات رمضان
اكلات رمضان
اكلات رمضان

طب الزقازيق تنظم ورشة عمل متخصصة في "غرسات الأسنان"

جانب من الورشة
جانب من الورشة
جانب من الورشة

مش مصدقة إن إنتي دي.. شيماء سيف تتصدر التريند لهذا السبب

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

فيديو

رامز ايلون مصر

اعترفوا على نفسهم.. نجوم أعلنوا انضمامهم لبرنامج رامز إيلون مصر

قتلت زوجها

فضل في حضني.. قصة سيدة تخلصت من زوجها

مدفع رمضان

قفلوا الشارع.. سيدة تفقد ابنتها في شبرا بسبب محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد