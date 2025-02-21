أفضل الطرق لتناول البيض .. تعرف عليها

يعد البيض من الاكلات المفيدة التي يمكن أن تعتمد عليها في يومك كما أن أفضل طريقة لتناول البيض على أهدافك الغذائية وتفضيلاتك الشخصية. إليك بعض الطرق الشائعة وفوائدها:

المسلوق (سواء كان نصف مسلوق أو كامل النضج)

صحي جدًا لأنه لا يحتاج إلى زيت.

غني بالبروتين وسهل الهضم.

مثالي لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو لإنقاص الوزن.

المقلي بزيت صحي

يمكن قليه بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند لتقليل الدهون غير الصحية.

طعمه لذيذ وسريع التحضير، لكن يفضل عدم الإفراط في الزيت.

الأومليت (العجة)

يمكن إضافة الخضروات مثل الفلفل، البصل، الطماطم، والسبانخ لتعزيز الفوائد الغذائية.

يمكن طهيه بزيت صحي أو بدونه إذا كنت تستخدم مقلاة غير لاصقة.

البيض المخفوق

سهل التحضير ويمكن خلطه بالحليب أو الجبن لمنح نكهة غنية.

يفضل تحضيره بزيت صحي أو زبدة طبيعية بكميات معتدلة.

البيض المسلوق مع الأفوكادو أو التوست

خيار مغذٍ ومثالي للإفطار، خاصة مع خبز الحبوب الكاملة.

يوفر طاقة تدوم لفترة أطول ويحتوي على دهون صحية.

البيض في الفرن

يمكن خبز البيض مع الخضروات أو إضافته إلى صلصة الطماطم كما في الشكشوكة.

طريقة صحية ولذيذة تناسب الوجبات الخفيفة أو الفطور.

إذا كنت تهتم بالصحة، فالبيض المسلوق أو المطهو بزيت صحي هو الأفضل.

المصدر : indian