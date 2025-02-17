محور محلة منوف.. شريان جديد يعيد رسم خريطة المرور بطنطا

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،سير العمل في مشروع تطوير محور محلة منوف، أحد المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية بمركز طنطا.

وأكد المحافظ أن هذا المحور يُعد بمثابة شريان جديد يُسهم في تقليل الحوادث المرورية وتحسين جودة الطرق، فضلًا عن توفير طريق بديل يسهل الحركة بين القرى والمناطق الحيوية.

واستمع الجندي إلى تقارير ميدانية حول معدلات الإنجاز والمعوقات التي تواجه التنفيذ، موجهًا بسرعة حلها لسرعة الانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد، الممتد من كوبري قحافة إلى كوبري كلية الهندسة بسبرباي بطول 2 كم، تأتي كجزء من مشروع تطوير شامل يستهدف تحسين المشهد الحضاري لمدينة طنطا. وأضاف أن هذا المشروع لن يقتصر فقط على حل الأزمات المرورية، بل سيحول المنطقة إلى متنفس طبيعي يليق بالأهالي، ويخلق مساحات ترفيهية على ضفاف الترعة، ما يعزز من القيمة الجمالية للمدينة.

وخلال جولته، شدد اللواء أشرف الجندي على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل على مدار الساعة لإنهاء المشروع بأعلى معايير الجودة، قائلًا: “الغربية تستحق الأفضل، ولن نسمح بأي تأخير.. نعمل ليل نهار لتحقيق أحلام المواطنين في بنية تحتية متطورة تليق بهم”.

كما أكد المحافظ، أن المحافظة تسعى لتسريع وتيرة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن العمل مستمر بلا توقف لجعل الغربية نموذجًا يُحتذى به في التطوير والتخطيط العمراني.

وأضاف المحافظ أن مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها في الغربية، ومنها محور محلة منوف، تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، مشددًا على أن الهدف الأسمى هو تحسين جودة الحياة وتوفير طرق آمنة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتوجيه رسالة إلى أهالي الغربية، قائلًا: *“نعمل من أجلكم.. وسنواصل الليل بالنهار حتى تصبح الغربية في المكانة التي تستحق.