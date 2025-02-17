الراجل مات.. دراجة نارية تصدم شخصا بالتجمع

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.



بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) للطريق محل البلاغ إصطدمت به دراجة نارية ولاذ قائدها بالفرار ، مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الدراجة النارية وقائدها وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية ، كما تبين إنتهاء التراخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.