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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يستعرض تطورات الأوضاع في فلسطين مع نظيره القبرصي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على هامش معرض "إيجبس 2025" ، تطرق إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وأضاف الشناوي، أن الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كانت محورًا أساسيًا في اللقاء، حيث تم التأكيد على حرص مصر على تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. 

كما تم تناول سبل استئناف عملية تبادل الرهائن والمحتجزين، إلى جانب التأكيد على أهمية إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها أهالي القطاع.

قطاع غزة عبد الفتاح السيسي اتفاق وقف إطلاق النار

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