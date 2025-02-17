مفاجأة بشأن موقف أشرف بن شرقي من مباراة القمة

يتساءل جمهور النادي الأهلي بشغف عن موقف نجم الفريق أشرف بن شرقي من المشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في السابعة مساءً.

وقد تزايدت هذه التساؤلات بعد أن شارك اللاعب في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، مما يُشير إلى جاهزيته لخوض اللقاء.

جاهزية بن شرقي لمباراة القمة

وعلم صدي البلد، أن أشرف بن شرقي بات جاهزًا تمامًا للمشاركة في مباراة الزمالك بشكل طبيعي، حيث شارك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل.

وأكد المصدر أن اللاعب قد خضع لفترة تأهيلية مكثفة بناءً على توصيات طبيب الفريق، وذلك لزيادة معدل لياقته البدنية قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.

وحسبما علم صدي البلد فإن مشاركة بن شرقي في مباراة القمة تعود بشكل كامل إلى قرار المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لكن من الناحية الطبية والبدنية، اللاعب جاهز تمامًا للمشاركة".

فوز الأهلي على الإسماعيلي:

في سياق متصل، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري NILE.