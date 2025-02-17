قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب مانشستر سيتي مشيدًا بـ عمر مرموش : النادي لم يدفع الأموال هباءً
افتتاح مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور لإنتاج الوقود البديل بالخانكة
رئيس أباتشي الأمريكية: نستهدف التوسع في مصر لنقل وإسالة الغاز
بعد غياب 70 يوما.. طاهر محمد طاهر يشارك في مران الأهلي الجماعي
200 ألف جنيه تعويض لأسرة الضحايا و20 ألفاً لمصابي حادث ميكروباص محور روض الفرج
"الشيوخ" يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن البرلماني عبد الحكيم عصمت السادات
كولر يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي أمام الزمالك.. بهذا الإجراء
انطلاق مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري
رسمياً.. البحوث الفلكية تعلن موعد شهر رمضان
مفاجأة بشأن موقف أشرف بن شرقي من مباراة القمة
صحيفة قبرصية: السيسي وخريستودوليدس يبحثان العلاقات الثنائية بـ"إيجبس 2025"
الرئيس اللبناني: مهمة الجيش بعد انتشاره ستكون حماية الحدود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يعلن مفاجأة: الأهلي وضع عينه على لاعب الزمالك الشاب

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حمزة شعيب

فجر الإعلامي كريم رمزي، مفاجأة بشأن مستقبل محمد السيد لاعب الزمالك الشاب، وإمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن لجنة الإسكاوتنج في الأهلي نظرت إلى محمد السيد لاعب الزمالك صاحب الـ18 عاما، وترى أنه من الممكن أن يُفيد الفريق في المستقبل.

وتابع كريم رمزي، أن أحد الوسطاء تحدث مع والد محمد السيد، وسأله عن نهاية عقده مع الزمالك، لأن الأهلي مهتم به.

وأكمل كريم رمزي، أن الوكيل أو الوسيط، علم أن عقد محمد السيد مع الزمالك سينتهي بنهاية الموسم المقبل وليس الموسم الحالي.

واختتم كريم رمزي: حال عدم تجديد محمد السيد للزمالك وحال عدم خروجه إلى أوروبا، فالنادي الأهلي وضع عينه عليه، ولا أقول إنه تعاقد معه أو أنهى اتفاقه، لكن وضع عينه عليه.

الزمالك محمد السيد الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الأجور والمعاشات والحد التأميني

موعد زيادة المرتبات والمعاشات رسميا بعد تصريحات رئيس الوزراء

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

سلع غذائية - ارشيفية

تخفيضات ضخمة.. الفراخ بـ 120.. واللحمة بـ 185 |اعرف المكان

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. وثمن البيض بالأسواق

موعد صرف معاشات مارس 2025

موعد صرف معاش مارس 2025

مصطفى مدبولي

تخفيضات 30%.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل رمضان| فيديو

مشغولات ذهبية

أبيع ولا أشتري.. ماذا سيحدث في سعر الذهب؟

جروس

طارق السيد بعد رحيله عن لجنة الكرة: انتوا رايحين بنادي الزمالك على فين؟

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك

إعلامي يعلن مفاجأة: الأهلي وضع عينه على لاعب الزمالك الشاب

الزمالك

مدرب الزمالك يقرر عودة محمود جهاد ومصطفى شلبي في التشكيل الأساسي بالقمة

الهلال السعودي

الاتحاد السعودي يفتح تحقيقا ضد الهلال ومدربه خيسوس

بالصور

أسرار تتبيلة الفراخ المشوية لسفرة رمضان

تتبيل الدجاج
تتبيل الدجاج
تتبيل الدجاج

ماذا يحدث عند تناول القرفة قبل العلاقة الزوجية؟

القرفة
القرفة
القرفة

٥٠ قطعة بكوب دقيق.. طريقة عمل سبرينج رول في ١٠ دقائق

سبرينج رول
سبرينج رول
سبرينج رول

هيدي كرم تثير الجدل بفستان جريء

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

محمود الخطيب

خلل في الاتزان والسمع.. تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

محمد رمضان

ليه مدفع رمضان.. محمد رمضان يكشف عن سبب تسميه برنامجه بهذا الاسم

تنظيف المقابر من الأعمال

"ملابس داخلية وأسماء الناس مكتوبة.. مفاجآت داخل القبور بالمنوفية"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد