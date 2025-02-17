إعلامي يعلن مفاجأة: الأهلي وضع عينه على لاعب الزمالك الشاب

فجر الإعلامي كريم رمزي، مفاجأة بشأن مستقبل محمد السيد لاعب الزمالك الشاب، وإمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن لجنة الإسكاوتنج في الأهلي نظرت إلى محمد السيد لاعب الزمالك صاحب الـ18 عاما، وترى أنه من الممكن أن يُفيد الفريق في المستقبل.

وتابع كريم رمزي، أن أحد الوسطاء تحدث مع والد محمد السيد، وسأله عن نهاية عقده مع الزمالك، لأن الأهلي مهتم به.

وأكمل كريم رمزي، أن الوكيل أو الوسيط، علم أن عقد محمد السيد مع الزمالك سينتهي بنهاية الموسم المقبل وليس الموسم الحالي.

واختتم كريم رمزي: حال عدم تجديد محمد السيد للزمالك وحال عدم خروجه إلى أوروبا، فالنادي الأهلي وضع عينه عليه، ولا أقول إنه تعاقد معه أو أنهى اتفاقه، لكن وضع عينه عليه.