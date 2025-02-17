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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يوجه بسرعة إنجاز طلبات التصالح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، جولة تفقدية مفاجئة داخل المركز التكنولوجي بسمنود، للوقوف على مستوى الأداء، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين داخل المركز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول منظومة التصالح، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تقديم التسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع القانونية للمباني، في إطار من الشفافية والعدالة، مشددًا على أن تسريع وتيرة الإنجاز أولوية قصوى لضمان حصول المواطنين على حقوقهم بسهولة ودون تعقيدات.

وأصدر المحافظ توجيهات لمسؤولي المركز بضرورة الإسراع في فحص وإنهاء الطلبات المقدمة، مع الالتزام بالدقة والكفاءة، وتوفير فرق دعم إضافية لمنع أي حالات تكدس أو تأخير، مشددًا على ضرورة تحسين مستوى الخدمة، وتقديم الإرشادات اللازمة للمواطنين لضمان فهمهم الكامل للإجراءات المطلوبة.

كما تفقد المحافظ سير العمل داخل الإدارات المختلفة، مؤكدًا أن هناك متابعة يومية لأداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، ومشيرًا إلى أن التصالح ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة هامة نحو استقرار الوضع العمراني والحفاظ على حقوق المواطنين.

وفي ختام جولته، شدد اللواء أشرف الجندي على أن محافظة الغربية لن تتهاون في تطبيق القانون وتسهيل الإجراءات في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أن ملف التصالح يمثل محورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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