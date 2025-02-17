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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة فاتي.. قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
محمد السعيد

أعلن هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، القائمة المستدعاة لمواجهة رايو فاليكانو، اليوم الإثنين، في مسابقة الدوري الإسباني “لا ليجا”.

ويستضيف برشلونة نظيره رايو فاليكانو، في العاشرة مساءً على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة 24.

وشهدت قائمة برشلونة عودة أنسو فاتي، بعد استبعاده في الفترة الأخيرة لأسباب فنية، بينما يغيب فيرمين لوبيز بسبب الإيقاف، وأندرياس كريستنسن ومارك تير شتيجن ومارك بيرنال، بسبب الإصابة.

قائمة برشلونة

كوبارسي - بالدي - أراوخو - إينيجو مارتينيز - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - فاتي - رافينيا - بينيا - بابلو توري - كاسادو - باو فيكتور -لامين يامال - أولمو - دي يونج - كوندي - إيريك جارسيا - تشيزني - كوشين - فورت - جيرارد مارتن.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، متأخرا بنقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن ريال مدريد متصدر الجدول، وفي حال الفوز في مباراة اليوم سيتصدر بفارق الأهداف.

برشلونة الدوري الإسباني قائمة برشلونة رايو فاليكانو أنسو فاتي

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