نجوم الفن والرياضة في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي

شهد عزاء سيد السبكي، شقيق المنتج أحمد السبكي، الذي أقيم بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانين علي ربيع، وجلال الزاكي، وحسن الرداد، وعلاء مرسي، وسيد رجب، ومنير مكرم، إضافة إلى عدد من المنتجين والمخرجين مثل طارق الجنايني، هشام عبد الخالق، وسامح عبد العزيز.

كما حضر العزاء عدد من نجوم الكرة القدامى، من بينهم طاهر أبو زيد، ومصطفى عبده، ومصطفى يونس، ومحمود سعد، وشريف عبد المنعم، الذين قدموا واجب العزاء لعائلة السبكي.

يُذكر أن الراحل سيد السبكي لم يسلك طريق الإنتاج السينمائي مثل شقيقيه محمد السبكي وأحمد السبكي، بل بدأ حياته كلاعب كرة قدم في النادي الأهلي، إلا أن إصابة قوية أنهت مشواره الكروي، فاتجه إلى مجال الجزارة، وهي المهنة التي تشتهر بها العائلة.

أعمال عائلة السبكي في رمضان 2025

يستعد المنتج أحمد السبكي لتقديم مسلسلين في دراما رمضان 2025، حيث يأتي المسلسل الأول بعنوان “عقبال عندكوا”، من بطولة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، وعلاء مرسي، وهو من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل.

أما المسلسل الثاني فهو “عايشة الدور”، بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سماء إبراهيم، عمر الشناوي، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وتأليف كريم يوسف، أحمد الجندي، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، ونانسي عكيلة، وإخراج أحمد الجندي. وتدور أحداثه حول شخصية “عايشة”، وهي سيدة مطلقة وأم لطفلين، تضطر للعودة إلى الدراسة الجامعية، مما يضعها في مواقف غير متوقعة وتحديات مختلفة.

أما المنتج محمد السبكي، فكان آخر أعماله السينمائية فيلم “مطرح مطروح”، من بطولة محمود حميدة، كريم عفيفي، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، طارق الإبياري، سامي مغاوري، ومحمد السعدني، وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان. وتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينيات، في إطار من الأكشن والكوميديا.