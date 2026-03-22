أسرة الراحل عبدالحليم تشارك ورقة بخط يده عن جانبه الروحانى.. شاهد

شاركت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، مقتنيات خاصة تعرض لأول مرة، من بينها ورقة مكتوبة بخط يده تضم مجموعة من الأدعية والآيات القرآنية، والتى لازمته خلال سنوات مرضه ورحلات علاجه.

وقالت الأسرة، عبر منشور على موقع «فيس بوك»، أن هذه الورقة كانت تمثل قيمة روحية كبيرة لدى العندليب، حيث اعتاد الاحتفاظ بها بشكل دائم، سواء تحت وسادته أثناء النوم أو فى جيبه خلال سفره للعلاج بالخارج، وحتى أثناء إقامته فى المستشفيات.



وتضمنت الورقة عددا من السور والآيات، منها سورة الفاتحة وآية الكرسى، إلى جانب سور الإخلاص والمعوذتين، فضلا عن مجموعة من الأدعية التى كان يحرص على قراءتها باستمرار.

وكتب الأسرة عبر الصفحة الرسمية لمنزل «العندليب»: كتيير من حضراتكم طلب منى أنشر بوست لحاجة جديدة ومختلفة محدش شافها قبل كدة لحليم، و فى التوقيت دة فى عيد الفطر المبارك والأحداث التى تدور حولنا فى العالم الأسلامى والعربى شوفت إن هذا الدعاء والأيات القرآنية بخط يد حليم هى أفضل شئ ممكن أعرضوا لحضراتكم حصرياً ولأول مرة، كان حليم يضع هذا الدعاء تحت الوسادة التى ينام عليها دائماً وكان يضعها أيضاً فى جيبة دائماً أثناء السفر للعلاج وتحت الوسادة فى المستشفيات التى كان يعالج بها".