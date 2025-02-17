طلبات العميد أوامر .. تفاصيل جلسة أبو ريدة مع حسام حسن

عقد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة اليوم الاثنين مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، بمقر الاتحاد الجديد.

شهدت الجلسة مناقشة تحضيرات معسكر المنتخب لشهر مارس، الذي يتخلله مواجهتا إثيوبيا وسيراليون ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وأبدى أبو ريدة استجابة لكل مطالب المدير الفني للمنتخب.

حضر الاجتماع خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، وحماده الشربيني، عضو المجلس، والدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد.

أعقب الجلسة اجتماع لجهاز المنتخب لمتابعة ترتيبات المعسكر، إلى جانب تحليل مباريات إثيوبيا وسيراليون للوقوف على نقاط القوة والضعف.