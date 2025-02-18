برلماني: الدولة المصرية تثبت صلابتها ورسوخها مع مرور الوقت

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية أثبتت مع مرور الوقت صلابتها ورسوخها كدولة مؤسسات.



وأشار "القط" خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن المؤسسات العريقة كانت الحصن الأساسي لحماية الدولة.

وأشار إلى أن تنويع مصادر السلاح كان قرارًا استراتيجيًا، حيث أصبحت مصر قادرة على تسليح نفسها بعيدًا عن التبعية لأي طرف، مما عزز استقلالية قرارها العسكري.

وأكد أن السيطرة الكاملة على الأراضي المصرية مدعومة بوجود خط بري واحد يمتد من السلوم إلى العريش، وهو ما يسمح بفرض السيطرة على جميع الأراضي المصرية في غضون ست ساعات فقط.

وأضاف أن مصر قبل 7 أكتوبر كانت دولة تحافظ على حدودها في عالم يشهد اضطرابات ووجود ميلشيات مسلحة، لكنها تصدت لمحاولات تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين وتصعيد القضية الفلسطينية، من خلال إعلانها "اللّاءات الثلاث".