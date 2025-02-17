الحكم 15 مارس.. محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد يكشف آخر تطورات القضية

كشف محمد عمر، محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد، أخر تطورات قضية اليوتيوبر، مشيرا إلى أنه تم تحديد جلسة 15 مارس للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، وإخلاء سبيله على ذمة القضية.

وأضاف محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الإثنين، أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر، وأن الواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.

وتابع محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد، أن كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعى بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسى أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدى الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، لافتا إلى أنه تم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.