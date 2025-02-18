سموحة: رحيل أحمد سامي غير مطروح.. ونثق فيه وفي اللاعبين

كشف مصدر مسؤول بنادي سموحة، عن حقيقة رحيل المدرب أحمد سامي عن تدريب الفريق، وذلك عقب تراجع نتائج الموج الأزرق في الدوري الممتاز، وكذلك الهزيمة الكبيرة أمام البنك الأهلي برباعية أمس الأحد.

وقال مصدر بنادي سموحة في تصريحات خاصة لـ برنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: «فكرة رحيل أحمد سامي غير مطروحة على طالة المجلس من الأساس، ونثق فيه وندعمه ونرغب في استمراره مع الفريق».

وأضاف: «سامي غاب عن الفريق أمام البنك الأهلي بسبب إيقافه من قبل رابطة الأندية ثلاث مباريات بعد طرده في مباراة بيراميدز، وكذلك في المواجهة المقبلة أمام إنبي أيضًا».

وأكد: «نثق في اللاعبين والمدير الفني وجهازه بالكامل، والكل يتكاتف في الفترة المقبلة وحتى نهاية الدور الأول ومحاولة الدخول وسط الـ9 الأوائل بترتيب المسابقة».