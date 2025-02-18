كشف الكابتن مصطفى يونس لاعب منتخب مصر الأسبق مفاجأة بشأن نادي الزمالك عبر تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج اللعيب.

وقال مصطفى يونس: “الزمالك النادي الوحيد اللي مظلوم في مصر ”.

وكان قد قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو ، الدخول لمعسكر مغلق غدا الأربعاء بالإسماعيلية، من أجل التركيز استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة .

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت اول امس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.