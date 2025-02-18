2 كيلو حشيش.. إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة الإتجار في المخدرات

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات لاتهامه بحيازة 1.800 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الترويج والتربح غير المشروع.

تفاصيل الواقعة ..



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العنصر الإجرامي "له معلومات جنائية" في دائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش تقدر بـ 1.800 كيلو جرام.



وبالعرض على النيابة العامة بالنزهة، قررت حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وكذلك إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لفحصها وخلال التحقيقات، أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد ترويجها والتربح منها، مؤكدًا أنه كان يعتزم بيع المواد المخدرة مقابل أرباح مالية.