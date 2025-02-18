إعلام عبري: فرنسا تصر على ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل كامل من جنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن فرنسا تصر على ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل كامل من جنوب لبنان في أقرب وقت ممكن.

وأعلن الجيش اللبناني أن قواته انتشرت في 11 بلدة جنوبية، وبمواقع حدودية جنوب الليطاني بالتنسيق مع اللجنة الخماسية، كما باشر بإجراء المسح الهندسي وفتح الطرق ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف الجيش اللبناني أنَّه على المواطنين التزام توجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب، إذ إن قواته تنتشر في العباسية والمجيدية وكفر كلا – مرجعيون بالقطاع الشرقي، وبالعديسة ومركبا وحولا وميس الجبل وبليدا بالقطاع الأوسط.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس، أنَّ الجيش اللبناني مسؤول عن حماية الحدود، وهو جاهز لهذه المهمة، متابعا «نعمل دبلوماسيا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، ولن أقبل أن يبقى إسرائيلي واحد على الأراضي اللبنانية، وأن لبنان لم يعد يحتمل حربا جديدة، والجيش جاهز للتمركز في قرى وبلدات الجنوب».