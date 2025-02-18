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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الإخبارية: المنظمات المحلية في غزة عاجزة عن القيام بمهامها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال يوسف أبو كويك، مراسل  "القاهرة الإخبارية"، إن  فيليب لازريني  المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، جدد التحذير من انهيار الأونروا، مؤكدًا أن هذا الانهيار سيخلق فراغا خطيرا.

وأكد يوسف أبو كويك، خلال مداخلة هاتفية بجولة المراسلين، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص على المواطنين في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وعدد من المصابين.

وتابع " أبو كويك" قوات الاحتلال عملت على تدمير قطاع الصحة بصورة كبيرة، وهذا الانهيار انعكس بالسلب على صحة الفلسطينيين.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية أصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، كما أن المنظمات المحلية أصبحت هي الأخرى عاجزة عن القيام بمهامها وتحتاج للمساعدة وإعادة ترميم البنية التحتية، واستطرد السلع التي تدخل قطاع غزة سلع ثانوية، ومازال هناك عدد من الشعب الفلسطيني يعيش في مجاعة.

الاحتلال اللاجئين الفلسطينيين أونروا القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسرائيلي

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