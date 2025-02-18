لحماية خصوصيتك .. كيفية اكتشاف برامج التجسس في هاتفك المحمول

خطوات عديدة يمكنك اتخاذها بشكل مباشر وذلك للكشف عن العديد من برامج التجسس على هاتفك المحمول في محاولة سرقة بياناتك ومحاولة الوصول إلى كافة بيانات المستخدم السرية ثم سرقتها بشكل مباشر بعد أن تقوم بسرقة كلمات المرور أو صور البطاقات البنكية .

يمكن لبرامج التجسس من فتح كاميرا هاتفك والمايكروفون وذلك بشكل عشوائي دون إنذارك أو تتبع حركة المستخدم ومراقبته بشكل كامل، ويمكن لبعض البرامج أن تتيح عرض شاشة الهاتف.

ووفقا لمجلة فوربس يمكن الكشف عن برامج التجسس على الهاتف، مهما كان نوعها وهدفها.

1- برامج غريبة مثبتة

تعد إحدى أبرز العلامات التي تؤكد أن الهاتف قد تم اختراقه هو حدوث بعض التصرفات في الهاتف واختفاء الملفات والتطبيقات من الهاتف بشكل عشوائي ويمكن لبعض برامج التجسس أن تظهر على شكل رسائل ومكالمات غير معروفة.

2- إعلانات في أوقات مختلفة

ظهور الإعلانات في هاتفك بشكل مباشر وفي أوقات لا يجب أن تظهر فيها لذا يجب التفريق بين الإعلانات التي تضعها شركات الهواتف وبين الإعلانات الخبيثة، وفي العادة تضع الشركات الصينية مثل شاومي إعلانات تطبيقات مباشرة وسط الهواتف أثناء القيام باستخدامه بشكل معتاد.

3- بطء الهاتف

عند وجود برامج تجسس خبيثة فإن الهاتف يصبح أبطأ وتستغرق الكثير من العمليات المعتادة الكثير من الوقت للاستجابة للأوامر كما قد ترتفع درجة حرارة الهاتف بشكل كبير أثناء استخدامه بشكل معتاد.

4- ضوضاء أثناء المكالمات

وجود أصوات غريبة داخل المكالمة يشير إلى وجود برنامج تجسس مثبت في الهاتف يقوم بتتبع مكالماتك والاستماع إليها إضافة إلى أن سماع بعض أصوات الصفارات أثناء إجراء المكالمات قد يشير إلى أن المكالمة تعد مسجلة



5- الكاميرا تعمل بشكل عشوائي

ظهور أضواء تحذيرية عند استخدام الكاميرا أو الميكروفون في الهات لتأتي بشكل مباشر مع العديد من برامج الملاحقة والمراقبة عن بعد.

6- برامج فحص الفيروسات

بعض الشركات الأمنية مثل كاسبرسكاي تعمل على تطوير تطبيقات مضادة للفيروسات وتطبيقات خبيثة للهواتف المحمولة تحديدًا.

استخدام مثل هذه التطبيقات يساعد المستخدم على معرفة حالة برامج التجسس المستخدمة في الهاتف .

على الجانب الاخر لحماية نفسك من برامج التجسس يجب عدم تثبيت التطبيقات من مصادر مجهولة وعدم ترك الهاتف في أيدي الغرباء

ويجب أيضا عدم كسر حماية الهاتف سواءً كان آيفون أو أندرويد من أجل حماية البيانات الحساسة لكل مستخدم.