التنمية المحلية تكشف عن وسائل التواصل للابلاغ عن شكاوى المواطنين

اعلنت وزارة التنمية المحلية، عن وسائل التواصل مع المواطنين وتلقي شكاواهم من خلال 5 وسائل للتواصل وذلك في اطار مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين، المبادرة الأكثر انتشارا في المحافظات.



وتتلقي مبادرة صوتك مسموع شكاوى المواطنين حول تراكمات وتجمعات القمامة والتعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة والاشغالات والفساد الادارة للعاملين بالمحافظات .

ويمكن التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع " من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01200353111 ) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على (فيسبوك) (صوتك مسموع) والبريد الإلكتروني [email protected] .

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة في تطوير مبادرة "صوتك مسموع" وتحسين سرعة الاستجابة لحل شكاوى المواطنين بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية، مشيرةً إلى أن النتائج التي حققتها المبادرة تعكس التزام الوزارة بتذليل العقبات التي تواجه المواطنين وتعزيز آليات المتابعة والرقابة لضمان تقديم خدمات محلية أكثر كفاءة وشفافية.

