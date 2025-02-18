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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق محروس: ودية إسبانيا والبرتغال تؤهلان ناشئي اليد قبل المونديال

منتخب الناشئين لكرة اليد
منتخب الناشئين لكرة اليد
عمرو الحلواني

أبدى طارق محروس مدرب منتخب اليد للناشئين سعادته بخوض 4 مباريات ودية أمام إسبانيا والبرتغال خلال شهر مارس المقبل.

وقال محروس أن مواجهات منتخب الناشئين أمام إسبانيا والبرتغال خطوة جيدة في تحقيق إعداد مميز لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها في شهر أغسطس المقبل.

وأكد محروس إنه يسعى إلى الوصول إلى أفضل مستوى ممكن خلال الفترة المقبلة قبل خوض بطولة العالم المقبلة مشيرا إلى أن الجميع يستهدف الظهور بشكل يليق بمنظومة كرة اليد المصرية خلال مونديال الناشئين المقبل .

وأضاف أن منتخب الناشئين يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب المستويات الجيدة التي تحتاج إلى المزيد من الاحتكاكات القوية للوصول إلى أفضل مستوى مشيدا بدور اتحاد اليد بقيادة خالد فتحي وتوفيره مباريات ودية دولية على أعلى مستوى .

وأنهى اتحاد كرة اليد برئاسة  خالد فتحي الاتفاق علي خوض منتخب الناشئين الذي يدربه طارق محروس ٤ مباريات ودية دولية مع منتخبي اسبانيا  والبرتغال خارج الديار ، خلال الفترة من١١ إلى ١٧ مارس المقبل استعدادا لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل بمصر..

ويسعي اتحاد كرة اليد لتوفير افضل برنامج اعداد لمنتخب الناشئين ومدربه من اجل الظهور المنافسة علي المونديال

طارق محروس كرة اليد منتخب الناشئين لكرة اليد

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