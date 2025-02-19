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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| تويوتا GR كورولا 2025 الجديدة

تويوتا GR كورولا 2025 الجديدة
تويوتا GR كورولا 2025 الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن طرازها الجديد تويوتا GR كورولا 2025، وتنتمي GR لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

تويوتا GR كورولا 2025 الجديدة

حازت سيارة تويوتا GR كورولا 2025 الجديدة على إعجاب الكثيرين بفضل أدائها القوي وتصميمها الرياضي، وبالتالي حصلت السيارة على بعض التحديثات الطفيفة التي تعزز من أدائها وتجعلها أكثر جاذبية.

- محرك تويوتا GR كورولا 2025 الجديدة

تويوتا GR كورولا 2025 الجديدة

تستمد سيارة تويوتا GR كورولا 2025 الجديدة قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 300 حصان، وعزم دوران 295 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال مكونة من 6 سرعات .

- مواصفات تويوتا GR كورولا 2025 الجديدة

تويوتا GR كورولا 2025 الجديدة

تم إجراء تعديلات على سيارة تويوتا GR كورولا 2025 الجديدة وتم إضافة نظام التعليق لتحسين الثبات والتماسك، وتم زيادة عزم الدوران إلى 295 نيوتن/متر، وتم أيضا إجراء بعض التعديلات على التصميم الخارجي للسيارة، مما يجعلها تبدو أكثر رياضية وأكثر عدوانية، وبها نظام تعليق رياضي، مما يجعلها قادرة على المناورة بسهولة وثبات على الطرق الوعرة، وبها مقاعد رياضية داعمة، وبها عجلة قيادة رياضية.

- تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تويوتا GR كورولا 2025 الجديدة

شركة تويوتا للسيارات هي شركة يابانية متعددة الجنسيات لصناعة السيارات يقع مقرها الرئيسي في تويوتا آيتشي اليابان، بالاضافة إلي ان شركة تويوتا هي أول شركة مصنعة للسيارات في العالم وتنتج أكثر من 10 ملايين سيارة سنويًا وذلك منذ عام 2012 .

وتعتبر تويوتا أكبر شركة مدرجة في اليابان من حيث القيمة السوقية والربح حيث بلغت قيمتها أكثر من ضعفي مجموعة سوفت بنك والذي حل في المرتبة الثانية.

تويوتا GR كورولا 2025 الجديدة

كمان ان تويوتا الشركة الرائدة عالميًا في مجال مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة، وهي واحدة من أكبر الشركات التي تشجع اعتماد السيارات الهجينة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر تويوتا أيضًا رائدة في سوق السيارات العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية.

وحققت المبيعات التراكمية العالمية لطرازات سيارات الركاب الهجين من تويوتا ولكزس 10 مليون سيارة، وتعد عائلة بريوس السيارة الهجينة الأكثر مبيعًا في العالم .

السيارات الهاتشباك تويوتا اليابانية الهاتشباك الرياضية تويوتا GR كورولا 2025 محرك تويوتا GR كورولا 2025 الجديدة مواصفات تويوتا GR كورولا 2025 تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

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