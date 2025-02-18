قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة معلمة بالجيزة للتحقيق بسبب تلاعبها في سجلات الطلاب
قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في التصدي لمخطط التهجير
بوتين: يجب مراقبة الوضع في كالينينغراد
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود جهاد
شوبير: المتحدة للرياضة تعلن مفاجأة مدوية للأهلي بعد قليل
الخارجية الأمريكية: ملتزمون بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
السفير الصيني في القاهرة: دعم مستمر لحل الدولتين وإعادة إعمار غزة
إخماد حريق هائل في مطعم مأكولات شهير بمنطقة الجمهورية بالمحلة
قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية في مناطق متفرقة جنوب قطاع غزة
شبكة متفـ.ـجرات.. صدى البلد داخل إمبراطورية خط الصعيد بعد تصفيته| شاهد
القاهرة الإخبارية: معدات إعادة الإعمار تبدأ تمهيد الطريق المؤدي إلى كرم أبو سالم
وصول معدات إعادة الإعمار وكرفانات الإعاشة إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وليد رشاد: معظم أحداث العنف المجتمعي سببها انفصال الأسرة

عنف
عنف
عادل نصار

أكد الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن الأسرة تتحمل المسئولية الاولي عن أخطاء الشباب والأطفال وسلبيتهم، مضيفا أن لابد من مراقبة الابناء على الابناء في استخداماتهم لمواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

وأضاف وليد رشاد، في حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الالعاب الالكترونية قد تتسب في انتشار العنف بين الاطفال، متابعا أن هناك ما يعرف بالتربية التكنولوجية وتربية الاطفال على الاستخدم الجيد لها.
وتابع الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن تربية الاطفال على استخدام التكنولوجيا أصبحت ضرورة في كل منزل، مشيرا إلى أن لا يجب ترك الأطفال يستخدمون السوشيال ميديا بمفردهم.

وأشار الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى أن معظم أحداث العنف المجتمعي سببها انفصال الأسرة.

السوشيال ميديا الأسرة علم الاجتماع العنف المجتمعي وليد رشاد مراقبة الابناء انفصال الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات والمعاشات بقرار الرئيس السيسي ودراسة الحكومة بهذا الموعد.. فيديو

الملك عبد الله

عملية جراحية.. الديوان الملكي يعلن دخول العاهل الأردني المستشفى

بطاقة شخصية

احذرها.. 5 غرامات مالية تواجهك عند تجديد البطاقة الشخصية

الأهلي والزمالك

مفاجأة.. توقعات شات جي بي تي لـ نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الطقس في مصر

لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة .. عودة الأجواء شديدة البرودة في هذا الموعد

معاش تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025 .. من خلال هذا الرابط

الحادث بسانت كاترين

مصرع مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي في حادث تصادم بسانت كاترين

منزل محمد محسوب بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم

شبكة متفـ.ـجرات.. صدى البلد داخل إمبراطورية خط الصعيد بعد تصفيته| شاهد

ترشيحاتنا

امام عاشور

الأهلي يرفض تعاقد إمام عاشور مع أي عرض خليجي

منتخب الناشئين لكرة اليد

طارق محروس: ودية إسبانيا والبرتغال تؤهلان ناشئي اليد قبل المونديال

طلائع الجيش

طلائع الجيش يفوز على زد 1-0 في الدوري

بالصور

البطاطس بالبشاميل.. وصفة سهلة لإفطار شهي في رمضان

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

دراسة جديدة تكشف أنواع الشخصيات.. تعرف عليها

انواع الشخصيات وطبيعتها
انواع الشخصيات وطبيعتها
انواع الشخصيات وطبيعتها

لو عندك إمساك وانتفاخ.. مش هتصدق فوائد كوب الخميرة واللبن قبل النوم

فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك
فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك
فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك

رمضان 2025 .. وفاء عامر وحورية فرغلي في صراع مشوق بمسلسل "بنات همام"

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر

فيديو

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية تنتقد تصريحات سفير الاحتلال بأمريكا ضد مصر

أحمد سعد

ألف تحية للناس الحقيقية .. حكاية أغنية حققت ملايين المشاهدات ووزير الطاقة السعودي عبر بها عن حبه لمصر

وصية حسين صدقي

طالب أولاده بـــ.حرق أفلامه إلا واحدا … وصية حسين صدقي الغريبة

هيدي كرم وبنات الصعيد

هيدي كرم تتصدر التريند بعد حديثها عن بنات الصعيد.. ايه الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

المزيد