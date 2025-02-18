وليد رشاد: معظم أحداث العنف المجتمعي سببها انفصال الأسرة

أكد الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن الأسرة تتحمل المسئولية الاولي عن أخطاء الشباب والأطفال وسلبيتهم، مضيفا أن لابد من مراقبة الابناء على الابناء في استخداماتهم لمواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

وأضاف وليد رشاد، في حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الالعاب الالكترونية قد تتسب في انتشار العنف بين الاطفال، متابعا أن هناك ما يعرف بالتربية التكنولوجية وتربية الاطفال على الاستخدم الجيد لها.

وتابع الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن تربية الاطفال على استخدام التكنولوجيا أصبحت ضرورة في كل منزل، مشيرا إلى أن لا يجب ترك الأطفال يستخدمون السوشيال ميديا بمفردهم.

وأشار الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى أن معظم أحداث العنف المجتمعي سببها انفصال الأسرة.