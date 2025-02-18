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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الفرعون يقترب .. كم هدف يحتاجه محمد صلاح ليصبح الهداف الأجنبي للبريميرليج؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

أهداف قليلة تفصل الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن تحقيق إنجاز تاريخي جديد بحصد لقب الهداف التاريخي الأجنبي للدوري الانجليزي.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، قد تمكن من قيادة فريقه ليفربول لتحقيق فوز مثير على وولفرهامبتون، حيث أحرز صلاح الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد. 

 الهدف كان له تأثير كبير على مسيرة صلاح في الدوري الإنجليزي، ورفع عدد أهدافه في البطولة إلى 180 هدفًا.

وبتلك النتيجة يعود ليفربول للانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام إيفرتون، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة معززًا صدارته، بينما تجمد رصيد وولفرهاميتون عند 19 نقطة، في المركز الـ17.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 23 هدفًا، متفوقًا بفارق 4 أهداف على النجم النرويجي إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي، والذي سجل 19 هدفًا. 

يأتي في المركز الثالث كريس وود لاعب نوتنجهام فورست حيث أحرز 18 هدفًا، بينما يحتل ألكساندر إيزاك مقعدًا في المركز الرابع برصيد 17 هدفًا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي:

محمد صلاح، ليفربول، 23 هدفًا.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.

كريس وود، نوتينجهام، 18 هدفًا.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل، 17 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي، 14 هدفًا.

بريان مبويمو، برينتفورد، 14 هدفًا.

ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 12 هدفًا.

جاستن كلويفرت، بورنموث، 11 هدفًا.

يوان ويسا، برينتفورد، 11 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 11 أهداف.

إنجاز مرتقب لـ محمد صلاح 

بدأت رحلة محمد صلاح في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في يناير 2014، لكن لم يستمر طويلاً حيث انتقل إلى فيورنتينا في فبراير 2015. بعد فترة ناجحة في روما، انتقل إلى ليفربول في عام 2017، حيث حقق نجاحات تاريخية. 

ومع أهدافه الـ 180 في الدوري الإنجليزي، يعد صلاح أحد أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ البطولة، حيث أصبح على بعد 4 أهداف فقط من تحقيق إنجاز تاريخي، ليعادل الرقم القياسي للأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي أحرز 184 هدفًا في مسيرته مع مانشستر سيتي. 

مباراة ليفربول المقبلة

تشهد الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي مواجهة مرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي، والتي ستقام يوم الأحد الموافق 23 فبراير. ستكون هذه المباراة فرصة جديدة لصلاح لإضافة أهدافه إلى رصيده والمسار نحو تحقيق الأرقام القياسية.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، جمعها من 18 انتصاراً، 6 تعادلات، وخسارة واحدة. وسجل الفريق 60 هدفًا، بينما تلقت شباكه 25 هدفاً.

أما مانشستر سيتي فيحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة، جمعها من 13 انتصاراً، 5 تعادلات، و7 خسائر. وسجل الفريق 52 هدفًا، وتلقى 35 هدفًا.

محمد صلاح ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي

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