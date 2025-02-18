قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة معلمة بالجيزة للتحقيق بسبب تلاعبها في سجلات الطلاب
قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في التصدي لمخطط التهجير
بوتين: يجب مراقبة الوضع في كالينينغراد
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود جهاد
شوبير: المتحدة للرياضة تعلن مفاجأة مدوية للأهلي بعد قليل
الخارجية الأمريكية: ملتزمون بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
السفير الصيني في القاهرة: دعم مستمر لحل الدولتين وإعادة إعمار غزة
إخماد حريق هائل في مطعم مأكولات شهير بمنطقة الجمهورية بالمحلة
قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية في مناطق متفرقة جنوب قطاع غزة
شبكة متفـ.ـجرات.. صدى البلد داخل إمبراطورية خط الصعيد بعد تصفيته| شاهد
القاهرة الإخبارية: معدات إعادة الإعمار تبدأ تمهيد الطريق المؤدي إلى كرم أبو سالم
وصول معدات إعادة الإعمار وكرفانات الإعاشة إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الصيني في القاهرة: دعم مستمر لحل الدولتين وإعادة إعمار غزة

السفير الصيني في القاهرة
السفير الصيني في القاهرة
علي صالح

شارك السفير الصيني لدى مصر وجامعة الدول العربية، لياو ليتشيانغ، في الاجتماع رفيع المستوى الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ "حل الدولتين"، والذي انعقد في القاهرة برئاسة وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، وبحضور ممثلين عن 35 دولة ومنطقة ومنظمة دولية. ناقش الاجتماع دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تنفيذ "حل الدولتين"، والتداعيات المحتملة لقانون الحظر الإسرائيلي على عملها.  

وفي كلمته، أكد السفير الصيني اهتمام بلاده العميق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به مصر في جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وشدد على أهمية التزام المجتمع الدولي بتنفيذ هذا الاتفاق بصورة مستدامة.  

وأشار لياو إلى أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة احترام إرادة الشعب الفلسطيني في تحديد مستقبل القطاع، مع الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأخذ الهواجس المشروعة لدول المنطقة بعين الاعتبار. كما جدد دعم الصين لوكالة الأونروا في جهودها لإدارة غزة وإعادة إعمارها بعد الحرب، معتبرًا أن أي محاولات لتقييد أو عرقلة عملها تعيق الوصول إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية.  

وأكد السفير أن "حل الدولتين" هو السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاستفادة من المنصات الدولية، مثل التحالف الدولي لتنفيذ "حل الدولتين"، لتعزيز التوافق الدولي ودفع الجهود نحو حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.  

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن تقديره لموقف الصين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، موجّهًا الشكر للسفير لياو ليتشيانغ على مشاركته وموقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

مصر السفير الصيني لياو ليتشيانغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات والمعاشات بقرار الرئيس السيسي ودراسة الحكومة بهذا الموعد.. فيديو

الملك عبد الله

عملية جراحية.. الديوان الملكي يعلن دخول العاهل الأردني المستشفى

بطاقة شخصية

احذرها.. 5 غرامات مالية تواجهك عند تجديد البطاقة الشخصية

الأهلي والزمالك

مفاجأة.. توقعات شات جي بي تي لـ نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الطقس في مصر

لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة .. عودة الأجواء شديدة البرودة في هذا الموعد

معاش تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025 .. من خلال هذا الرابط

الحادث بسانت كاترين

مصرع مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي في حادث تصادم بسانت كاترين

منزل محمد محسوب بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم

شبكة متفـ.ـجرات.. صدى البلد داخل إمبراطورية خط الصعيد بعد تصفيته| شاهد

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يستقبل مدير الشئون الدينية بالسنغال

مدير الشئون الدينية في السنغال يشيد بجهود الأزهر الشريف في تعزيز قيم الوسطية

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعقد لقاء مطولا مع صحفيي الملف الديني بالصحف والمواقع الإخبارية

الصلاة

حكم الاعتماد على الهواتف الذكية في تحديد موعد الصلاة والصيام؟.. شوقي علام يجيب

بالصور

البطاطس بالبشاميل.. وصفة سهلة لإفطار شهي في رمضان

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

دراسة جديدة تكشف أنواع الشخصيات.. تعرف عليها

انواع الشخصيات وطبيعتها
انواع الشخصيات وطبيعتها
انواع الشخصيات وطبيعتها

لو عندك إمساك وانتفاخ.. مش هتصدق فوائد كوب الخميرة واللبن قبل النوم

فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك
فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك
فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك

رمضان 2025 .. وفاء عامر وحورية فرغلي في صراع مشوق بمسلسل "بنات همام"

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر

فيديو

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية تنتقد تصريحات سفير الاحتلال بأمريكا ضد مصر

أحمد سعد

ألف تحية للناس الحقيقية .. حكاية أغنية حققت ملايين المشاهدات ووزير الطاقة السعودي عبر بها عن حبه لمصر

وصية حسين صدقي

طالب أولاده بـــ.حرق أفلامه إلا واحدا … وصية حسين صدقي الغريبة

هيدي كرم وبنات الصعيد

هيدي كرم تتصدر التريند بعد حديثها عن بنات الصعيد.. ايه الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

المزيد