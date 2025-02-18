السفير الصيني في القاهرة: دعم مستمر لحل الدولتين وإعادة إعمار غزة

شارك السفير الصيني لدى مصر وجامعة الدول العربية، لياو ليتشيانغ، في الاجتماع رفيع المستوى الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ "حل الدولتين"، والذي انعقد في القاهرة برئاسة وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، وبحضور ممثلين عن 35 دولة ومنطقة ومنظمة دولية. ناقش الاجتماع دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تنفيذ "حل الدولتين"، والتداعيات المحتملة لقانون الحظر الإسرائيلي على عملها.

وفي كلمته، أكد السفير الصيني اهتمام بلاده العميق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به مصر في جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وشدد على أهمية التزام المجتمع الدولي بتنفيذ هذا الاتفاق بصورة مستدامة.

وأشار لياو إلى أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة احترام إرادة الشعب الفلسطيني في تحديد مستقبل القطاع، مع الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأخذ الهواجس المشروعة لدول المنطقة بعين الاعتبار. كما جدد دعم الصين لوكالة الأونروا في جهودها لإدارة غزة وإعادة إعمارها بعد الحرب، معتبرًا أن أي محاولات لتقييد أو عرقلة عملها تعيق الوصول إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية.

وأكد السفير أن "حل الدولتين" هو السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاستفادة من المنصات الدولية، مثل التحالف الدولي لتنفيذ "حل الدولتين"، لتعزيز التوافق الدولي ودفع الجهود نحو حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن تقديره لموقف الصين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، موجّهًا الشكر للسفير لياو ليتشيانغ على مشاركته وموقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.