محلل سياسي: الدور المصري أساسي في القضية الفلسطينية

أكد المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الدور المصري في القضية الفلسطينية هو الأساس، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم الفلسطينيين، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني.

وأضاف الخطيب، خلال مداخلة في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك أفكارًا غامضة تسيطر على بعض العقول منذ عام 2016، بعد قرار بعض الأطراف الفلسطينية الخروج من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهو ما أدى إلى تغيير المعادلات السياسية في المنطقة.

وأشار إلى أن التوجهات الأخيرة لبعض الأطراف شملت توزيع رسائل الشكر بشكل متباين تجاه جهات مختلفة، مما يعكس اختلاف الرؤى داخل الصف الفلسطيني.

وشدد على أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وحماية الحقوق الفلسطينية في ظل التحديات الراهنة.