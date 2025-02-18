جنايات المحلة تقضي بمعاقبة الطبيب المزيف بالسجن المشدد 5 سنوات

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية بمعاقبة المدعو "محمود البحراوي" المعروف إعلاميا ب"الطبيب المزيف" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بانتحال الصفة واحداث عاهه للمواطن وممارسة مهنه بدون ترخيص .

كما استمعت هيئة المحكمة الموقرة لأقوال مرافعة الدفاع عن المتهم والتي شككت في صحة التقارير الطبية المقدمه من أسرة المجني عليه والصادر من أحدي المستشفيات الخاصة وهو ما أضر بنتائج تقارير مستشفيات حكومية والطب الشرعي علي حد قوله .

كما استجوبت هيئة المحكمة الموقرة المجني عليه والذي ايد اقواله في حق الاتهام وطالب بالتعويض المدني وتحقيق القصاص القانوني .

في المقابل قررت هيئة المحكمة الموقرة الفصل في نظر الدعوي القضائية في اخر الجلسة وإعلان قرارها للعدالة .



وجاء ذلك عقب صدور قرار من المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته إلي رئيس نيابة سمنود بإحالة المتهم المذكور عقب صدور تقرير الطب الشرعي بأحداث عاهه لأحد المواطنين عقب إعطائه جرعه علاجية داخل منزل المتهم .

وكان ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية تمكنوا من ضبط شخص عاطل منتحل صفة طبيب بشري لاتهامه بأحداث عاهه مستديمة لأحد المرضي المترددين علي مركزه طبي القائم بمنزله بنطاق قري مركز سمنود .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود العقيد محمد أبورية يفيد بتقدم أسرة المريض "ا.اع.م" 58 سنة ببلاغ رسمي ضد للمدعو "م.ر.ا"53 سنة مقيم قرية ابو صير، باعطائه حقنة وعلاج دوائي مركب داخل مركزه الطبي بمنزله بنطاق دائرة المركز، وتسبب في بتر جزء من أصابع كف يده واتهامه بأنه أوهمه بأنه طبيب ومعالج خبير في مجال العلاج بالأعشاب.

ونظرا لخطورة الواقعة كونها تعدي علي النفس البشرية اوصي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة ومعاونه المقدم علي ندا وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة .

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود برئاسة الرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث مركز سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة سمنود.

وأفاد شهود من أهالي القرية أن المتهم ادعي انه خبير العلاج بالأعشاب واتخذ منزله مسرحا لمزاولة جريمته في علاج المواطنين والعشرات من الأسرة التي تتردد عليه من محافظات الجمهورية لعلاجهم باستخدام الوصفات الطبيعية والسوجوك المصري علي حد قولهم.

وتابع شهود عيان انه انتحل صفة طبيب في علاج مرضاه من خلال إعلانات علي مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وادعائه صلته بعلاج نجوم الفن والإعلاميين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر رقم القضيه 19953لسنه2024جنح مركز سمنود وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.