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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميلان يودع دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع فينورد

مباراة ميلان وفينورد
مباراة ميلان وفينورد
محمد السعيد

ودع فريق إيه سي ميلان الإيطالي مسابقة دوري أبطال أوروبا  بعد التعادل مع ضيفه فينورد الهولندي بهدف لمثله، اليوم الثلاثاء، على ملعب “سان سيرو”، في إياب الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وكان ميلان خسر أمام فينورد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، الأسبوع الماضي، على ملعب الأخير.

افتتح سانتياجو خيمينيز التسجيل لصالح ميلان في الدقيقة الأولى من زمن المباراة.

وتلقى ميلان ضربة موجعة في الدقيقة 50 بطرد لاعبه ثيو هيرنانديز بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

واستغل فينورد النقص العددي للروسونيري بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72.

ويحمل ريال مدريد الإسباني لقب النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا (2023-2024).

ميلان ثيو هيرنانديز فينورد دوري أبطال أوروبا ميلان وفينورد

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